Caixa d'Enginyers celebra cinc anys "de compromís amb Sabadell"

L’entitat cooperativa de crèdit, serveis financers i asseguradors Caixa d’Enginyers ha celebrat aquest dimecres l’acte per commemorar el cinquè aniversari, des que el novembre del 2020 va aterrar al carrer d’Indústria. Una oficina que avui gestiona un volum de negoci aproximat de 120 milions d’euros, multiplicant per sis en aquests darrers cinc anys: “És més que una simple data, és la consolidació d’un projecte cooperatiu que ha crescut gràcies a la confiança dels sabadellencs, empresaris i l’equip humà de Caixa d’Enginyers”, ha assegurat Félix Masjuan, president del Grup Caixa d’Enginyers.
A l’acte commemoratiu hi ha assistit l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, així com alguns dels socis que des del primer dia van fer confiança a l’entitat cooperativa, entre els quals, el president de la Fundació Caixa Sabadell 1859, Josep Maria Manyosa, primer client de l’oficina sabadellenca.
"Aquest cinquè aniversari és un clar compromís de futur que renovem amb la ciutat de Sabadell i amb les seves institucions, i sobretot amb els nostres socis i sòcies. El nostre model de banca cooperativa, que té un pes important a Europa, representant un 23% del mercat financer, defineix la nostra manera d’entendre les finances, humanitzant-les i amb un impacte positiu en la societat”, ha defensat Juanjo Llopis, director general de Caixa d’Enginyers.
Des del 2020, l'oficina de Caixa Enginyers de Sabadell ha incrementat significativament el seu nombre de socis, passant dels 541 en l'any de la seva inauguració als 2.846 actuals. "Aquest creixement ha estat possible gràcies a la confiança dels socis i sòcies, i al compromís d’un equip que entén la seva feina com un servei a les persones", ha afegit Pere Arderiu, director de l’oficina sabadellenca.
Per la seva part, l'alcaldessa Farrés ha remarcat la importància de tenir un sistema financer diversificat i com d'important n'és per al creixement de Sabadell i del teixit empresarial local. "Des de l'Ajuntament tenim la vocació d'estar al costat de les entitats com Caixa d'Enginyers, arrelades, que hi creuen i que tenen un compromís amb el territori".