“Ciutats Sostenibles”, el cicle amb una visió 360º per al teixit empresarial

Davant els canvis constants i la imperiosa necessitat de fer passos endavant en matèria de sostenibilitat i digitalització, la Cambra de Comerç t’ofereix la possibilitat de participar en cinc sessions híbrides —presencials i en línia— que es desenvoluparan al llarg d’un any per conèixer de primera mà, amb experts de primer nivell, casos pràctics i eines per aplcar a la teva empresa.
La iniciativa, impulsada per l’Oficina de Transició Energètica, i que compta amb el suport de l’Institut Cerdà, abordarà les següents temàtiques: mobilitat sostenible, l’urbanisme responsable, el comerç local, la internacionalització i la innovació empresarial. La primera sessió, titulada Transformació de ciutats tradicionals en smart cities, posarà el focus en com la tecnologia i la innovació poden convertir les ciutats en entorns intel·ligents i sostenibles.
Segons Eulàlia Planes, presidenta de la Comissió de Transició Ecològica de la Cambra, aquest cicle és el resultat d’un treball iniciat fa més d’un any dins la pròpia Comissió, amb la voluntat de fer “una cosa diferent”. Planes explica que la idea va sorgir de la necessitat d’abordar la sostenibilitat i la digitalització d’una manera transversal, amb una visió de 360º: “Tot el que té a veure amb la sostenibilitat afecta a tothom —al comerç, a les ciutats, a les empreses— i volíem que aquest cicle fos un espai on totes les comissions de la Cambra poguessin aportar i participar. No volem començar de zero, sinó partir del que ja tenim i veure com podem avançar.”
La voluntat d’aportar una visió 360º en sostenibilitat ha guiat la tria dels continguts i dels ponents. “Ens hem recolzat en consultors especialitzats i volem que cada sessió compti amb experts de primer nivell, però sobretot amb exemples reals i propers”, explica Planes. L’objectiu no és només sensibilitzar, sinó oferir eines concretes i casos reals, especialment per a les pimes de la demarcació, que sovint afronten el repte de la sostenibilitat i la digitalització amb recursos limitats i moltes urgències diàries.
En la mateixa línia, Planes subratlla que aquest cicle neix d’una constatació: les empreses viuen en un entorn de canvi constant i necessiten referents i solucions realistes. “Hem volgut començar per les smart cities perquè és un tema global, molt proper al teixit empresarial actual i relacionada amb tots els àmbits de la Cambra. Parlar de ciutats intel·ligents és parlar de mobilitat sostenible, de comerç de proximitat, de noves formes d’internacionalitzar-se o de com incorporar la sostenibilitat com a eix de formació i de gestió. En definitiva, una visió 360º en sostenibilitat”, assenyala.
La presidenta de la Comissió de Transició Ecològica de la Cambra recorda que, fins fa poc, la sostenibilitat es veia com una exigència europea, un requisit més que s’havia d’aplicar. “Ara hi ha moltes empreses que ja la tenen integrada com a part del seu negoci. I això és el que volem transmetre: que és possible fer passos cap a la sostenibilitat des del model d’empresa tradicional, i que tots hem de remar en aquesta direcció.” Des de la Cambra, diu, “no es tracta de decidir com s’han de fer les ciutats —això correspon a les administracions públiques— sinó de fer de pont entre aquestes i les empreses, per facilitar la col·laboració i l’acció”.
La sessió del 12 de novembre comptarà amb Riccardo Palazzolo, expert en transformació urbana i smart cities de l’Institut Cerdà, que exposarà els nous models de ciutat i les oportunitats que s’obren per a les empreses. També hi intervindran companyies com MOBA, especialitzada en sistemes intel·ligents per a la gestió de serveis urbans, i Nexus Geographics, creadora de la plataforma Recitty per a la integració de tecnologies Smart en l’àmbit municipal.
Per a Planes, la clau és que aquestes sessions siguin inspiradores i aplicables: “No volem que quedin en grans conceptes o en discursos teòrics. Volem que les empreses surtin d’aquí pensant que això ja és una realitat, que ja estem immersos en aquest canvi, i que és el moment d’actuar.”
L’aposta per la temàtica de les smart cities no és casual. Els darrers estudis d’ACCIÓ situen Barcelona com la tercera ciutat més intel·ligent del món –només per darrere de Xangai i Seul– i la primera d’Europa, fet que demostra el potencial de l’ecosistema català en aquest àmbit. “És una dada que ens ha d’omplir d’orgull”, destaca Planes, “i que posa de manifest que tenim un teixit capaç de competir i innovar a escala global.”