El Corte Inglés participa en el Gran Recapte amb un 10% extra en donancions per al Banc dels Aliments

El grup El Corte Inglés participa un any més en el Gran Recapte organitzat per la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), reafirmant el seu compromís amb les persones en situació de vulnerabilitat. La campanya es desenvoluparà del 7 al 16 de novembre en les ensenyes de l’alimentació del grup: supermercats El Corte Inglés, Hipercor, Supercor, ampliant així el període oficial de la iniciativa establerta per FESBAL del 7 al 9 de novembre.
Els clients podran realitzar el seu donatiu directament en el moment del pagament de la seva compra, escollint entre quantitats fixes d'1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 25 €, 50 € o qualsevol altra quantitat que desitgin aportar. Aquesta modalitat estarà disponible tant en la botiga física com en l’app i les pàgines web.
L’import recaptat serà gestionat íntegrament pel Banc dels Aliments i per adquirir els productes que siguin més necessaris en cada territori, optimitzant així l’eficiència logística i la resposta a les necessitats reals de cada zona. Aquest sistema permet millorar l’operativitat dels 54 Bancs d’Aliments associats a FESBAL i evita desplaçaments de mercaderies. Aquesta acció solidària permetrà que més d’un milió de persones accedeixin a una alimentació equilibrada.
A més, El Corte Inglés realitzarà una aportació addicional en productes de primera necessitat equivalent al 10% de la recaptació obtinguda, reforçant la seva implicació en aquesta iniciativa solidària.
La campanya comptarà amb el suport de persones voluntàries en els centres, així com en accions de comunicació a botiga, web i xarxes socials per fomentar la participació dels clients.
La col·laboració entre FESBAL i El Corte Inglés es manté des de fa més d’una dècada, contribuint a millorar les condicions de vida de més d’un milió de persones a tota Espanya, incloent-hi menors i famílies en risc d’exclusió social.