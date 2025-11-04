ARA A PORTADA

L'atur a Sabadell registra la xifra més baixa en un octubre des de l'any 2008

Al tancament del mes passat, el nombre de persones desocupades se situa en 10.718 persones

Publicat el 04 de novembre de 2025 a les 17:21
Actualitzat el 04 de novembre de 2025 a les 17:22

La xifra de l’atur corresponent al mes d’octubre se situa en 10.718 persones a Sabadell, això suposa una disminució de 21 persones respecte a setembre. En xifres relatives, l’atur ha baixat un 0,2%. Aquesta disminució de l’atur intermensual repeteix la tendència a la baixa registrada al setembre. El nombre de persones en atur és el més baix en un mes d’octubre des de l’any 2008.

En aquesta ocasió, el comportament de l’atur a la ciutat segueix una dinàmica similar al conjunt del Vallès Occidental (-0,5%) i un comportament millor a la província de Barcelona (+0,4%), Catalunya (+0,8%) i Espanya (+0,9%). Pel que fa a la variació anual el descens de l’atur entre octubre de 2024 i l’any anterior se situa en 223 persones menys (-2%).

Com indica el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Lluís Matas, “l’evolució de l’atur a Sabadell manté la tendència descendent, però tot i que la reducció és moderada, és especialment rellevant en un context en què altres territoris registren increments”.

Per la seva banda, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Antonio Rodríguez, ha comentat que “les dades d’aquest mes mostren estabilitat i resistència del mercat laboral de Sabadell davant d’un escenari general d’augment de l’atur. Tot i això, cal mantenir la prudència i continuar treballant per reforçar les oportunitats d’ocupació en els pròxims mesos”.

