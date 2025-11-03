Necta Ventures, que compta amb el suport del Banc Sabadell, eleva a 120 milions d’euros l’objectiu del seu últim fons de capital risc

Necta Ventures, el fons de fons de venture capital impulsat per la gestora Antai Ventures i Banc Sabadell, ha anunciat la reobertura del seu procés de captació amb un nou objectiu de 120 milions d’euros, després de l’èxit assolit en el seu primer tancament.
La firma va iniciar la captació de capital el febrer d’aquest 2025, i a l’abril va formalitzar un primer tancament per sobre dels 80 milions d’euros a través de dos vehicles d’inversió: Necta Tech, FCR i Necta Investments, SCR. L’elevada demanda d’inversors en aquesta primera fase ha permès al fons accelerar el seu desplegament de capital i situar-se en una posició d’avantatge respecte a altres vehicles similars.
Des de llavors, l’equip del fons dirigit per Ángel García ha analitzat més de 250 fons de venture capital a Europa i Estats Units, materialitzant ja inversions en 8 fons internacionals de referència. Aquestes operacions ja han començat a generar plusvàlues rellevants de doble dígit, de les que podran beneficiar-se tant els actuals participants com els nous inversors que s’incorporin en la nova fase de captació. Necta ha invertit, a través d’aquests fons, en algunes de les millors companyies tecnològiques i d’intel·ligència artificial del món com Antropic, Groq, Invisible Technologies, Klarna, Figure AI, X. AI, etc.
El projecte compta, a més, amb el suport de Banc Sabadell, que ha realitzat una aportació de 15 milions d’euros al fons i el posa a disposició dels inversors a través de múltiples canals, incloent-hi Sabadell Urquijo Banca Privada, especialitzada en clients de grans patrimonis.