La Fira d'Ocupació Talent 45+ posa en valor "l'experiència i el compromís d'aquest col·lectiu"

Més d’un centenar de professionals majors de 45 anys demandants de feina i una vintena d’empreses a la recerca de talent experimentat han participat en una nova edició de la Fira d’Ocupació Talent 45+, organitzada i celebrada a la Cambra de Comerç de Sabadell.
“Aquest col·lectiu aporta serenor i experiència, qualitats que altres col·lectius, potser més joves, no tenen. A més, mostren un alt compromís”, ha assegurat Sonia Pardo, consultora de Marlex, una de les empreses assistents a la fira.
El tret de sortida a la jornada ha anat a càrrec de l’exjugador de bàsquet i president del Comitè de Turisme, Cultura i Esport de 65YMÁS, Fernando Romay, amb la sessió “El poder de reinventar-se”. Romay ha encoratjat als presents a “creu-re més amb vosaltres” i a no defallir: “Mai és massa tard per aprendre i evolucionar com a professional”.
Els participants han pogut accedir a entrevistes ràpides amb empreses, tallers pràctics, espais de networking i assessorament per optimitzar el perfil professional. La jornada ha posat de manifest que l’experiència i la maduresa no són un límit, sinó un valor afegit.
Marta Castells, directora de recursos humans de Tecnium Casals Cardona, empresa del Bages dedicada a solucions mediambientals, explicava que necessiten perfils molt diversos, des d’operaris fins a enginyers i comercials: “Busquem gent que tingui ganes d’aprendre l’ofici i disposada a viatjar. Els nostres equips es fabriquen a l’empresa, però els muntem arreu del món: França, Xile, Aràbia Saudí… necessitem professionals que puguin desplaçar-se i fer postes en marxa.”
Castells ha afegit que el principal repte és trobar candidats disposats a compatibilitzar treball a l’empresa amb desplaçaments: “Moltes vegades la conciliació és prioritària per a la gent, i trobar qui gaudeixi de viatjar no és fàcil.” Tecnium ha portat cinc ofertes a la fira i confia en captar professionals que aportin formació, experiència i compromís.
Des de Bon Preu, apunten que la prioritat és tenir actitud i ganes per aprendre. “No importa l’edat ni l’experiència. Molts dels que entren sense experiència, un any després, poden ser grans professionals del nostre grup”, ha explicat Laura Álvarez, del departament Talent Acquisition i Employer Branding de Bon Preu.
Durant la jornada, Cèlia Hill ha impartit la sessió “Com aconseguir feina en el paradigma actual”, on s’han compartit estratègies per trencar barreres d’edatisme, i Marion Suffert, amb la sessió “Tenir més de 50 anys és un valor afegit si se sap com mirar diferent”, ha posat en valor la confiança i l’autoestima de cada persona.