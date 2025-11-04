El paper de la UE en els canvis geopolítics, a debat a la FBiC

La Fundació Bosch i Cardellach i l’Aula d’Extensió Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran, enceten aquest dijous al Casal Pere Quart el cicle de conferències Europa, temps incerts.
Tres xerrades, totes elles gratuïtes, en què intervindran l’exministre d’Indústria del Govern d’Espanya Joan Majó Cruzate (la Unió Europea, dificultats i oportunitats, 6 de novembre, 19 h), l’exconseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya Andreu Mas-Colell ( política econòmica, dependència tecnològica, fluxos comercials, 13 de novembre, 19 h) i el periodista Llibert Ferri Mateu (l’ànima d’Europa. Entre Putin i Trump 27 de novembre, 19 h) per debatre diverses qüestions.
Al llarg de les tres sessions es debatrà sobre les següents preguntes: com afecten les polítiques aranzelàries de Donald Trump? Quin és el paper econòmic de la Xina? Com fem front a les necessitats de defensa, què passa amb l’OTAN, ens hem de rearmar? On i a qui comprem les armes? És la Rússia de Putin una amenaça real més enllà de la invasió i guerra d’Ucraïna? Com s’explica l’auge de l’extrema dreta en diferents estats membres? Es desmuntaran les polítiques de l’estat del benestar fins ara eix comú dels estats membres i tret distintiu de la mateixa UE? Està en perill la democràcia?
“Estem en una situació que té un punt d’angoixant. És una bona oportunitat, amb els ponents, entre altres qüestions, de posar en valor els riscos d’una dictadura. Molta gent ha treballat perquè les generacions més joves i les que vindran no visquin una dictadura. La democràcia està en perill”, alerta Glòria Dalmau, directora de la Fundació Bosch i Cardellach, fent referència, també, al perill que suposa, en casos concrets, l’ús de la intel·ligència artificial en algunes notícies: “Estem en un moment en què hi ha notícies que no es contrasten, les fake news, i això té un perill”.