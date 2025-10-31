Caixabank obté un benefici de 4.397 milions d'euros fins al tercer trimestre, un 3,5% més

Caixabank va obtenir un benefici de 4.397 milions entre gener i setembre, un 3,5% més que en el mateix període de l'any passat, segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El banc ha atribuït aquests resultats a l'evolució positiva del negoci en un context de contenció dels tipus d'interès. Pel que fa als ingressos totals, es van elevar un 2,8%, fins als 12.118 milions i el marge d'explotació va arribar als 7.319 milions, un 1,2% més. El marge d'interessos es va situar en els 7.957 milions d'euros en els nou primers mesos de l'exercici, un 4,9% menys que en el mateix període del 2024, tot i que en el trimestre la tendència va ser positiva, amb un augment de l'1,4% en comparació al segon trimestre.
Pel que fa als ingressos per serveis (gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries) van pujar un 5,7%, fins als 3.883 milions d'euros. Concretament, els ingressos per gestió patrimonial van augmentar fins als 1.484 milions d'euros (+13,4%) gràcies a l'augment del volum gestionat, mentre que els ingressos per assegurances de protecció van pujar un 2,2% (fins als 873 milions).
Pel que fa a les comissions bancàries, van augmentar un 0,9%, fins als 1.526 milions, pel sòlid creixement en banca majorista (+39,1%) davant un descens del 4,6% de les comissions bancàries recurrents pels programes de fidelització. Mentrestant, els ingressos per dividends van retrocedir un 40,8% anual, fins als 59 milions d'euros entre gener i setembre, per l'efecte de la venda l'any passat de la participació de Telefònica; i els resultats atribuïts d'entitats valorades pel mètode de la participació van ser de 265 milions d'euros, un 18,4% més.