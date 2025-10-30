Seguiment desigual de la vaga del sector del metall a la comarca

La primera de les dues jornades –dimecres i dijous– de la vaga del metall convocada pels sindicats CCOO i UGT, va tenir un seguiment desigual, entre els treballadors del sector del metall de la demarcació de Barcelona i de la comarca del Vallès Occidental.
A les 12 h d’ahir dimecres, i segons les enquestes del Centre Metal·lúrgic als seus associats, en un 80% de les empreses la jornada fins a mig matí va transcórrer amb total normalitat. “Confiem que els piquets, en aquestes dues jornades, puguin ser informatius. Que es respecti a tothom, tant els que volen exercir el seu dret a la vaga com el dret a treballar. Confiem que continuï la serenitat i la tranquil·litat”, va demanar Alícia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic.
Des de la patronal Cecot, el seguiment de treballadors que van adherir-se a la vaga en les empreses del sector associades a la patronal es va situar per sota el 19%. A la comarca, però, a la planta de Kostal Elèctrica, dedicada a la producció de material per al sector de l’automoció, la vaga va paralitzar totalment l’activitat. Des de dimarts passat al vespre, els sindicats van fer torns a la porta d’accés per evitar que cap treballador hi entri”, “A la planta hi treballem unes 700 persones, i l’aturada és un èxit”, va explicar a l’ACN la presidenta del comitè d’empresa, Iolanda Bautista (UGT).
Un dels elements en conflicte entre sindicats i patronal és en matèria salarial. La Unió Patronal del Metall (UPM) planteja augmentar els sous un 3% aquest any, un 2,75% el 2026 i un 2,5% el 2027. En canvi, la representació sindical considera que els augments haurien de ser del 3,9% enguany, seguits d’un 3,6% l’any que ve i un 3,5% el 2027. Segons la patronal, la seva proposta és “equilibrada” i hauria “d’haver estat suficient per desconvocar la vaga”. En canvi, els sindicats veuen “intransigència” en l’actitud de la UPM i reclama “un conveni digne”.
Un cop finalitzin les dues jornades de vaga anunciades, patronal i sindicats tornaran a la taula de negociació, després que la mediació amb el departament de Treball no fos suficient per intentar assolir un nou acord per al nou conveni I evitar la vaga. Bosch confia que a partir de demà divendres les negociacions s’agilitzin. “Agraïm l’esforç del Departament en la mediació. M’agradaria pensar que estem una mica més a prop, que fa una o dues setmanes enrere”, conclou la presidenta del Centre Metal·lúrgic.