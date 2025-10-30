ARA A PORTADA
Ca n’Oriac, un referent de comerç de barri: "Aquí tenim de tot, no ens cal 'baixar' a Sabadell" Marta Ordóñez
"L'enviament d'alertes als mòbils és limitat i la gent ha d'entendre que, quan en rep, és perquè la situació és greu" Marc Béjar Permanyer
VÍDEO | Com identificar un cas d'ictus? “Cada segon que passa són neurones que moren" Jan Cañadell Puigmartí
El Taulí llançarà una aplicació que busca reduir les infeccions de transmissió sexual: "Hi ha molt estigma" Jan Cañadell Puigmartí
El Banc Sabadell prepara una festa al Palau Sant Jordi per celebrar la victòria en l’opa del BBVA
La cita serà el 15 de novembre i preveu una durada de sis hores