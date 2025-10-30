El BBVA guanya gairebé 8.000 milions d'euros fins al setembre, un 4,7% més que fa un any

El BBVA ha guanyat 7.978 milions d'euros entre gener i setembre, un 4,7% més que el mateix període de l'any passat. El banc ha publicat aquest dijous els seus resultats trimestrals, on detalla que a Espanya els guanys s'han enfilat fins als 3.139 milions d'euros, un 10,5% anual més, impulsats pels ingressos recurrents. La xifra representa el 36% del benefici total del grup.
En un comunicat, l'entitat que presideix Carlos Torres ha assegurat que en global les xifres dels nou primers mesos de l'any són "rècord" gràcies al "fort" creixement del crèdit i els ingressos recurrents. Després del fracàs de l'opa al Sabadell, el BBVA indica que continua executant "amb determinació" el seu pla estratègic pel període 2025 – 2028. Segons les xifres remeses a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), entre gener i setembre el marge d'interessos ha augmentat un 2% anual, fins als 19.246 milions; i el marge brut ho ha fet un 3,7%, fins als 17.136 milions. Les comissions netes han crescut un 5,5%, fins als 6.071 milions.
Per àrees geogràfiques, la major part del benefici fins al tercer trimestre s'ha registrat a Mèxic (3.875 milions, un 4% del total). L'ha seguit Espanya, Turquia (648 milions, un 7% del total) i Amèrica del Sud (585 milions d'euros, un 7% del total). L'agregat de la resta de negocis ha sumat un total de 481 milions, un 6% del total. Pel que fa a rendibilitat, el ROTE (rendibilitat sobre el capital tangible) s'ha situat en el 19,7% i el ROE en el 18,8%.
En el comunicat, el BBVA ha ressaltat que el crèdit a la clientela ha augmentat un 16% anual en euros constants, amb comportaments destacats a Mèxic (+9,8%) i l'Estat (+7,8%). També indica que en nou mesos ha captat una xifra "rècord" de 8,7 milions de nous clients, el 66% dels quals a través de canals digitals. Així, el tercer trimestre ha tancat amb una base de clients actius superior als 80 milions. A 30 de setembre, el BBVA tenia 126.997 empleats, un 1,5% més que fa un any; i 5.657 oficines, un 3,5% menys.
Recompra d'accions
Juntament amb la publicació dels resultats, el banc basc també ha informat que aquest divendres iniciarà la recompra d'accions pendent per valor de 993 milions d'euros. Es tracta d'un pla engegat a principis d'any, que forma part dels 13.000 milions d'euros que el BBVA preveu distribuir entre els seus accionistes a curt termini a través de dividends i programes de recompra d'accions.
El nombre d'accions que el BBVA adquireixi es destinarà a reduir el capital social mitjançant una amortització. El programa de recompra finalitzarà a tot estirar el 18 de febrer del 2026.
De cara als accionistes del BBVA, cal recordar que el 7 de novembre rebran un dividend a compte de 32 cèntims bruts per acció; i que quan el banc rebi l'aprovació del Banc Central Europeu (BCE), preveu posar en marxa una "significativa" recompra d'accions addicional.