Fluidra assoleix vendes de 1.724 milions d’euros, un 5% més, en els nou primers mesos del 2025

La companyia líder en equipament i solucions connectades en el sector de la piscina i wellness, Fluidra, va assolir unes vendes de 1.724 milions d’euros en els primers nou mesos de 2025, i això suposa un augment interanual del 5% (7% a tipus de canvi i perímetre constant). Aquest creixement, segons Fluidra, es deu al creixement del volum en totes les regions, juntament amb una contribució positiva dels preus que van compensar amb escreix els efectes negatius del tipus de canvi.
L’EBITDA ajustat va augmentar un 6% fins a assolir els 411 milions d’euros, amb un marge del 24%, superior al de l’any anterior. La millora reflecteix el volum més gran i la constant disciplina operativa, al mateix temps que se segueix invertint en creixement.
La companyia està compensant l’impacte dels aranzels el 2025 mitjançant palanques comercials, una major col·laboració amb els proveïdors i l’excel·lència operativa a través d’iniciatives d’eficiència. “Hem obtingut uns bons resultats en el tercer trimestre i estem enfortint les bases per al nostre èxit a llarg termini. Continuem guanyant quota de mercats gràcies al fet que en un entorn dinàmic executem de forma disciplinada i centrada la nostra estratègia”, afirma Eloi Planes, president executiu de Fluidra.
Les vendes van augmentar en totes les regions en els primers nou mesos de l’any, impulsades pel creixement del volum, els preus i les adquisicions. Amèrica del Nord va liderar el creixement amb un augment de les vendes del 9% a tipus de canvi i perímetre constants. Europa va créixer al voltant del 4% i a la Resta del Món un 7,5%. El negoci de piscina comercial va continuar creixent, amb una millora del 10%.
La companyia confia a complir les seves previsions per al 2025, amb unes vendes previstes d’entre 2.160 i 2.220 milions d’euros, un EBITDA ajustat d’entre 500 i 520 milions d’euros i un benefici per acció ajustat d’entre 1,33 i 1,40 per acció.