Moventis tanca dos nous contractes a l’Aràbia Saudita i França

Moventis, la divisió de mobilitat col·lectiva de la companyia nascuda a Sabadell Moventia ha anunciat dues noves fites que reforcen la seva expansió internacional en mercats estratègics on la companyia ja compta amb una presència consolidada: L'Aràbia Saudita i França.
En concret, la companyia anuncia l’adjudicació del contracte per a la gestió de 800 taxis a La Meca i la posada en marca de l’operació de xarxa de transport públic de Chalons-en-Champagne. Ambdues fites consoliden el creixement internacional de Moventis en dos mercats estratègics on ja compta amb una presència consolidada i un model de gestió orientat a l’eficiència, la sostenibilitat i la col·laboració publicoprivada.
El contracte tindrà una duració de cinc anys i l’inici de l’operació està previst per a finals del 2025, amb una estructura de més de 1.600 treballadors i els 800 taxis plenament operatius abans de final d’any.
Amb aquesta adjudicació, Moventis suma el seu tercer gran contracte a l’Aràbia Saudita, després del servei urbà de La Meca i l’interurbà nacional NorthWestBus. “Aquest nou contracte reforça la confiança que les autoritats saudites han dipositat en Moventis com a operador de referència en mobilitat col·lectiva”, destaca Jordi Castells, director general de Moventis i ‘country manager’ de l’Aràbia Saudita.
Al mateix temps, a Europa, Moventis ha estat seleccionada per la Comunitat d’Aglomeració de Chalons-en- Champagne per a la gestió i explotació de la xarxa SITAC -servei intermunicipal de transport de l’àrea metropolitana– de transport urbà, escolar, a la demanda i de bicicletes durant el període 2026-2031, en el marc d’una Delegació de Servei Públic (DSP).
El contracte contempla l’operació d’uns 50 vehicles, la gestió de més de 100 bicicletes i la incorporació de 60 treballadors procedents de l’operador anterior, garantint la continuïtat del servei i del treball local. “Aquesta adjudicació ens permet consolidar la nostra presència a França i contribuir al desenvolupament d’una mobilitat més sostenible, moderna i connectada”, assenyala Júlia Farré, directora de Desenvolupament de Negoci de Moventis.