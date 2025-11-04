Qida tanca una ronda de 37 milions d'euros

La companyia sabadellenca Qida, líder en serveis i productes per a la qualitat de vida a casa en el segment sènior, ha tancat de finançament de 37 milions d’euros, liderada per Quadrille Capital i co-liderada per Asabys (Sabadell Asabys II) i COFIDES, gestor del Fons d’Impacte Social (FIS). Així mateix, s’hi incorporen el fons estatunidenc Endeavor Catalyst i l’Institut Català de Finances (ICF), que reforça d’aquesta manera la seva aposta per projectes innovadors amb un clar impacte social.
Els inversors actuals —Kibo Ventures, Creas i Ship2B— han decidit reinvertir, reafirmant la seva confiança en la trajectòria i el model de negoci de la companyia. El capital obtingut es destinarà a tres eixos estratègics: creixement, tecnologia i enfortiment de l’equip. Fins ara, aquesta és la ronda d’inversió d’impacte social més gran tancada a Espanya.
Pel que fa al creixement, Qida preveu expandir-se de manera orgànica i inorgànica, consolidant la seva presència a les principals ciutats del país. L’objectiu és continuar maximitzant la qualitat de vida del segment sènior, arribant a més de 100.000 persones ateses, i seguir potenciant la col·laboració públicoprivada i el seu impacte social.
“Estic extremadament satisfet de poder comptar amb el suport dels fons públics i privats líders del sector, així com de tots els socis que ens acompanyen des del primer dia, units en la mateixa missió de maximitzar la qualitat de vida del segment sènior. Aquesta inversió no només ens permet créixer i consolidar el nostre lideratge, sinó també continuar maximitzant el nostre impacte social”, afirma Oriol Fuertes, CEO de Qida.
Amb aquesta operació, Qida avança cap a l’objectiu de multiplicar per quatre les seves vendes en tres anys i consolidar un model d’atenció que combini tecnologia, prevenció i acompanyament humà, tot maximitzant el seu impacte social.