Denuncien una allau de paneroles sortint per una claveguera a Sabadell

Les paneroles són un dels problemes recurrents per a molts veïns de Sabadell. La ciutat disposa des de fa uns mesos del número 010 perquè la ciutadania pugui comunicar per telèfon la presència de plagues a l’espai públic. Com la que s'ha vist aquest dijous al matí al barri de la Creu Alta.
Diversos residents han advertit la presència de més d'un centenar de paneroles sortint d'una de les clavegueres del carrer de l'Agricultura, a tocar d'El Corte Inglés. Una de les veïnes de la zona ha compartit una imatge denunciant la situació a les xarxes socials. Ràpidament, la publicació ha despertat una allau de comentaris.
La veïna lamentava que han sortit fins que algú ha posat un cartró a la tapa. "Insalubritat total. On van les nostres taxes d’escombraries?", qüestiona en la seva piulada. Davant l'escena, els veïns han decidit evitar passar per allà per no trepitjar-les, entrant per una altra porta de la comunitat.
Tot i això, hores després encara es veien restes de paneroles mortes, encastades contra la vorera de la zona per a vianants, a tocar del Viena. "Mai n'hi havia hagut tantes", alerten. Un fet que ja han demanat a l'Ajuntament que se solucioni per evitar una imatge de deixadesa.
Aquesta mateixa setmana, en una acció repetida, el consistori va compartir a les xarxes socials una piulada sota el lema 'StopPlagues'. En aquest cas, per posar la lupa en els rosegadors. "A Sabadell fem front a les rates! No deixis aliments ni residus orgànics a l’abast", demanen, apel·lant a la col·laboració de la ciutadania per acabar amb el problema.
Fotos de Juanma Peláez: