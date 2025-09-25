La ronda Nord de Sabadell i Terrassa ja té calendari i director d’obra

El Govern de la Generalitat nomenarà Albert Palomo com a responsable de la construcció de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, l'autovia que connectarà les dues capitals del Vallès amb Castellar. El departament de Territori ha creat aquesta posició per accelerar els estudis previs i establir un diàleg entre els ajuntaments i l'executiu català.
Palomo tindrà un objectiu clar: començar les obres de la ronda Nord l'any 2028 "si tot funciona en els terminis lògics", segons han informat el departament de Territori, els alcaldes de Sabadell i de Terrassa, Marta Farrés i Jordi Ballart, i les cambres de comerç de la demarcació, que es van reunir divendres passat.
El calendari dependrà de si s'aproven els estudis previs –de mobilitat i paisatgístic–. La Generalitat assegura haver encarregat l’estudi Informatiu i la declaració d’impacte ambiental, també necessaris per tirar endavant el projecte. L'Ajuntament de Sabadell aposta per una ronda parcialment soterrada, amb dos túnels: un per sota del parc Agrari i un altre al passeig de les Palmeres (Can Deu) fins arribar a la carretera de Castellar. Vegeu la proposta.
Qui és Albert Palomo?
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, aposta per un perfil tècnic de dins del departament per dur a terme un dels grans projectes d’infraestructura de la Generalitat de la dècada. Palomo és enginyer de camins i actualment exerceix de cap del Servei d’Estudis i Avaluació.
És de Barcelona, però coneix el Vallès perquè va formar part de la direcció tècnica del pla específic de Mobilitat de la comarca (PEMV). Aquell document, aprovat l’any 2021, recull la necessitat de construir la ronda Nord. Palomo també està al darrere de projectes com els carrils bici entre Sabadell i Terrassa, i del futur carril bus ràpid (BRCat) entre la nostra ciutat i Castellar, i a la C-59 entre Caldes de Montbui i Palau-Solità i Plegamans, segons ha pogut saber el Diari.
Anteriorment, a principis de la dècada dels 2000, va treballar a Formaplant, una enginyeria de plans de mobilitat. També ha estat vinculat a la plataforma Promoció pel Transport Públic (PTP). Palomo ha centrat el seu treball en formes de transport sostenible, com el tranvia, el bus i la bicicleta, i té diversos estudis publicats al respecte.
La Cambra celebra el consens al territori
El president de Cambra Sabadell, Ramon Alberich, constata que existeix un ampli consens al territori sobre la infraestructura, tant a nivell institucional com en el sector empresarial. L'entitat destaca la "unanimitat de posicions" sobre la fòrmula i el traçat escollits per construir l'autovia entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès.
Així i tot, aprofita per recordar que aquest tram és el punt de partida i que "la concepció original i amb sentit de país de la B-40 és que en un futur pugui arribar fins a Granollers".