L'incendi d'un autobús crema una nau de Sant Pau de Riu-sec

El foc va afectar la façana de l'edifici i va calcinar completament el vehicle

Publicat el 25 de setembre de 2025 a les 09:52
Actualitzat el 25 de setembre de 2025 a les 10:00

Nit moguda a Sabadell. Els Bombers de la Generalitat han extingit un incendi que va cremar completament un autobús al carrer del Pla del Fonollar, al polígon de Sant Pau de Riu-sec. El 112 va rebre l'avís poc després de les onze de la nit i, ràpidament, cinc dotacions es van desplaçar fins al lloc, en la frontera amb Badia.

El foc va afectar la façana d'una nau industrial. Afortunadament, no hi ha cap afectació personal i les comprovacions dels Bombers indicaven que tampoc hi havia cap afectació de fum a la nau. La zona recuperava aquest matí de dijous la normalitat després de l'ensurt de les últimes hores.

Fotos de Bombers:

