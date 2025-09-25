ARA A PORTADA
Novetats al voltant de l'opa: la CNMV autoritza la millora de l'oferta del BBVA sobre el Banc Sabadell Redacció
La plataforma de famílies de Sabadell en defensa de la inclusió a les escoles comença a fer xarxa Sergi Gonzàlez Reginaldo
El CE Sabadell no pot desfer l'entramat defensiu del Cartagena i s'ha de conformar amb un empat Marc Segarra Rodríguez
L'incendi d'un autobús crema una nau de Sant Pau de Riu-sec
El foc va afectar la façana de l'edifici i va calcinar completament el vehicle