Nou aparcament a Can Feu: entre finals d'any i principis del vinent

El nou aparcament de vehicles al barri de Can Feu estarà obert entre finals d’any i principis del vinent, segons ha informat aquest dilluns l’Ajuntament després d’adjudicar les obres per habilitar-lo. Seran 68 places per a vehicles, dues de les quals es destinaran a persones amb mobilitat reduïda i dues seran de recàrrega de vehicles elèctrics. Estarà ubicat al passeig de Can Feu, a tocar de la plaça del Mil·lenari i al costat de les vies del tren dels FGC.

Les obres tenen un pressupost de pràcticament 307.100 euros i la superfície d’actuació és de 2.855 metres quadrats que en aquests moments estan sense urbanitzar. Amb aquestes noves places d’aparcament es vol donar resposta a les demandes dels veïns del sector Planetes de Can Feu, que fa anys que reclamen solucions a l’Ajuntament davant la manca de places d’aparcament que pateixen.

El material amb el qual es preveu pavimentar la zona serà drenant, “amb acabats de tons terrossos per tal d’aconseguir una millor integració paisatgística”, segons el consistori. També s’hi col·locaran càmeres de videovigilància connectades a la central de comandament de la Policia Municipal, se senyalitzarà la zona, s’hi instal·laran proteccions i enllumenat.

Més places d’aparcament

El Govern defensa que des del 2019 ha creat230 noves places d’aparcament a tota la ciutat. I preveu arribar a més de 470 en total en finalitzar aquest mandat, a mitjans de 2027.

La introducció de noves places d’aparcament forma part del Pla d’Aparcaments municipal, a través del qual s’han identificat zones d’alta demanda i en les quals s’han habilitat més places, com és el cas de l’avinguda de Rafael Casanova, per exemple, en la qual un carril de circulació s’ha reconvertit en places d’estacionament gratuït, pensades per facilitar la mobilitat dels veïns de la zona.