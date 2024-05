Oliu es compromet amb els accionistes a repartir 2.400 milions d’euros en dividends

El president del Banc Sabadell, el banquer sabadellenc Josep Oliu, va adreçar aquest dilluns al vespre una carta als accionistes de l’entitat, detallant el nou escenari amb què entra el Banc, davant l’OPA hostil presentada pel BBVA. “El procés es pot perllongar fins a finals de 2024 o, fins i tot, 2025”.

En aquesta missiva, Oliu detalla que “el Consell va rebutjar una proposta unilateral de fusió, ja que infravalorava de manera significativa el projecte de Banc Sabadell i les seves perspectives de creixement com a entitat independent”. En aquesta línia, el banquer sabadellenc realça el bon moment que viu l’entitat, recordant que “el Banc ha passat de guanyar 2 milions d’euros a guanyar 1.332 milions d’euros el 2022. O, cosa que és el mateix, Banc Sabadell ha passat d’obtenir un Retorn sobre el seu Capital Tangible (Rote, per les seves sigles en anglès) del 0% al 20202 a l’11,5% el 2023″.

Seguidament, afegeix que “arran d’aquesta millora de rendibilitat destacable, la cotització de l’acció del Banc ha passat de 0,35 € per acció el 31 de desembre de 2020, a 1,91 euros per acció el 24 de maig, data en què BBVA va presentar davant de la CNMV la sol·licitud de l’OPA, situant-se com el valor de l’Ibex-35 amb més revaloració durant l’esmentat període”.

45 cèntims per acció

En un context en què des del Consell d’Administració del Banc Sabadell s’espera que “la rendibilitat de l’entitat continuï augmentant –en el primer trimestre del 2024, el Rote ja va ser del 12,2%, superior al Rote de 2023–”, s’ha assumit el “compromís de retribuir a l’accionista amb un importat estimat de 2.400 milions d’euros amb càrrec als exercicis 2024 i 2025, que equivalen a 45 cèntims per acció”.