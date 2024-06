On va la roba que llancem als contenidors vermells?

Segurament, tots hem llançat alguna vegada roba vella en contenidors específics -els vermells- de la ciutat. Estan distribuïts per diferents punts, amb l’objectiu no només de facilitar el reciclatge d’aquest tipus d’elements tèxtils, sinó també de donar una segona vida a sabates, pantalons, samarretes i altres peces que queden sovint amagades a l’armari.

Coincidint amb l’arribada del bon temps i la necessitat d’endreçar abrics i recuperar la roba més fresca, el consistori i les entitats competents fan una crida a no malbaratar recursos que poden tenir encara una funció i resultar útils.

Més de 410.000 kg

Actualment, de la recollida selectiva de la roba a la ciutat se n’encarrega la Fundació Formació i Treball, vinculada a Càritas. Des de l’entitat remarquen la importància de desenvolupar conductes ètiques per part de la ciutadania, amb diferents accions de sensibilització per aconseguir conscienciar tothom de la importància del servei.

Així, el 2023 es van recollir a Sabadell 410.035 kg de roba, és a dir, més de 410 tones. Tota aquesta roba i els complements són gestionats per la fundació, que decideix el camí que segueixen les peces. Un cop recollida, es destria la roba que està en bon estat i es destina a programes d’entrega social i a la venda, de manera que s’allarga així la seva vida útil.

La roba que no està en bon estat, però que està feta de materials reciclables, com ara el cotó, és reciclada en altres productes com a material d’aïllament o draps industrials. Finalment, la resta es porta a plantes de valorització energètica.

Un dels aspectes importants és que la roba que es posa a la venda té preus més econòmics, accessibles per a famílies vulnerables. De fet, qualsevol persona pot anar a comprar a aquests establiments vinculats a la fundació. Un dels principals eixos que condueixen tot el procés és la voluntat de cobrir una necessitat bàsica de manera digna, fent que el comprador pugui triar la roba que vestirà com passa en qualsevol altra botiga. Fugint d’una mirada degradant.

Des del punt de vista del ciutadà que deixa la roba al contenidor, l’entitat recomana posar la roba en una bossa i dipositar-la en un dels contenidors o bé a les deixalleries de la ciutat. Si els contenidors són plens, no s’ha de deixar mai la roba fora, al carrer. Això dificulta la recollida i, en conseqüència, la correcta utilització dels materials.

Una nova nau

Els esforços perquè tothom doni una segona vida a la roba continuen. En aquest sentit, la Fundació Formació i Treball va anunciar a finals del 2023 la inversió de 10 milions d’euros per traslladar-se en una nau de 30.000 metres quadrats al polígon Industrial Molí de la Potassa de Sabadell, a tocar del riu Ripoll, i ampliar així l’activitat.

L’empresa té previst funcionar “a ple rendiment” l’estiu del 2024 i, aleshores, aconseguir arribar als 250 llocs de treball generats per a persones en itineraris d’inserció laboral. Dedicada principalment a la gestió de roba usada, la companyia social assegura que recull selectivament el 32,5% de tot el residu tèxtil gestionat a Catalunya. Xifres que en els pròxims mesos, també gràcies a la col·laboració ciutadana, esperen incrementar.