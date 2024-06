David Català: “Vull un Sabadell viu, valent i amb mentalitat guanyadora”

Conscient de les dificultats, però molt il·lusionat i mentalitzat per afrontar un repte que ell mateix ha qualificat de “magnífic”. Així s’ha presentat David Català com a nou entrenador del Sabadell, al costat del director esportiu Lucas Viale, demostrant una connexió absoluta sobre els objectius i la manera d’assolir-los.

Viale ha tornat a insistir que “tenia molt clar que el David era el perfil d’entrenador adequat i que necessitava l’equip en aquesta situació” abans de donar tot el protagonisme a un David Català que arriba amb les idees molt clares i “una motxilla plena d’energia. També tenia moltes ganes de tornar a casa després de les meves experiències a l’estranger. El Sabadell m’ha ofert la possibilitat i no he dubtat un moment. De fet, em vaig il·lusionar des de la primera trobada amb el president Pau Morilla–Giner, Bruno Batlle i Lucas“.

El descens a Segona Federació ha suposat un cop molt dur pel club, però el David prefereix veure-ho com “una oportunitat magnífica” per “recuperar la il·lusió de la gent pel seu equip. Aquest haurà de ser el missatge. Vull que l’afició i la gent del Sabadell se senti identificada amb l’equip. I també serà el missatge que transmetré als jugadors. Qui vingui aquí haurà de morir per l’escut i donar-ho tot des del minut zero. És un projecte d’energies renovades”.

Beneïda pressió

És evident que el Sabadell partirà com un dels grans favorits a l’ascens i, de fet, aquest serà l’objectiu. Una pressió afegida que el nou tècnic arlequinat accepta: “Beneïda pressió. Sabem el que ens trobarem, i per això necessito futbolistes amb una mentalitat guanyadora i que sàpiga suportar aquesta pressió. Exigiré el màxim i no em val el jugador que no vulgui baixar al fang, com va dir el Lucas Viale. Tots ens haurem d’adaptar a les circumstàncies, els rivals i diferents contextos i escenaris que ens trobarem durant la competició. Precisament, és una sort poder jugar a casa en un estadi com la Nova Creu Alta, on ens hem de fer forts”.

De moment, la plantilla encara és una incògnita, però el David Català té molt clar com vol que sigui el Sabadell 24/25: “Vull un equip viu, valent, agressiu, amb energia i que sigui protagonista. Vull que passin coses al terreny de joc, que la gent ho senti i s’identifiqui ràpidament amb l’equip. Per la meva part, començaré aquest projecte amb molta força i molt convençut”.

Encara queden molts detalls per tancar, com la confecció de la totalitat del cos tècnic. Només se sap que l’acompanyarà com a segon Miki Massana, el seu home de confiança. “Sobretot necessito bones persones i molt treballadores. L’staff ha d’anar de bracet amb el club i el director esportiu”. Aquesta setmana podria quedar totalment tancat i la idea és començar la pretemporada la setmana del 15 de juliol. També s’està treballant a fons per tancar amistosos, un dels quals serà davant l’Andorra el 17 d’agost a la Nova Creu Alta.

Torn dels jugadors

Aquesta setmana també es poden conèixer alguns protagonistes de la plantilla 24/25. Lucas Viale vol “tancar la carpeta dels jugadors de la temporada passada. Volem saber si algun té opcions de continuar. Hem fet arribar propostes a qui ens interessa i ara esperem la seva resposta”. Els noms d’Astals, Marru o Vladys estan damunt la taula.

D’altra banda, el mateix director esportiu ha descartat gairebé de manera definitiva la continuïtat de Marc Domènech, qui tenia una clàusula alliberadora en el seu contracte en cas de descens. “Va ser un dels tres jugadors amb millor rendiment, però ara mateix el seu mercat sembla molt llunyà de les nostres possibilitats. De totes maneres, li hem traslladat la nostra idea”.

Viale també espera concretar algunes incorporacions abans de dissabte. El migcampista Sergio Cortés, procedent del Badalona Futur, està ja tancat i només falta la seva oficialització. Del mateix club podria arribar l’extrem Víctor Valverde que va marcar sis gols el curs passar. També han sonat amb força jugadors de l’Europa, com Adrià Gené i Eslava, o el jove Albert Ramis ‘Luque’, que va jugar a l’UCAM Murcia la temporada anterior. És nebot de l’exjugador Albert Luque i va militar al Centre d’Esports juvenil la temporada 20/21.