El carrer de la Unió està en obres. Avui dilluns les màquines s’han instal·lat a aquest carrer per a urbanitzar-lo, en el marc del projecte de camí escolar de la Trama, que permetrà millorar l’accessibilitat al centre i pacificar el trànsit. Unes obres, però, que preocupen el veïnat: durant sis mesos, no podran accedir als seus pàrquings i, a banda, es perdran les places d’aparcament disponibles al carrer. “Ho tindrem molt difícil per aparcar en una zona amb molta demanda“, exposa Cesca Coll, una de les portaveus dels veïns. Els treballs afectaran 128 cotxes.

L’Ajuntament va oferir el veïnat aparcar de forma gratuïta a la zona blava més propera i no pagar la taxa de gual. Així i tot, la proposta no convenç els veïns. “La zona blava queda lluny, i no hi ha espai per a tots. És una zona amb molta necessitat d’aparcament”, lamenta Coll, que assegura que aquesta opció “no va funcionar” durant les obres del carrer de la Indústria. Els veïns es van reunir amb representants de l’Ajuntament i sostenen que “van entendre el nostre problema i estan oberts a buscar-nos la millor opció”. “No volem haver de fer voltes per a trobar aparcament”, expressen.

L’Ajuntament avançava que, mentre durin els treballs, es produiran afectacions al trànsit al carrer de la Unió, entre el carrer de Sant Cugat i el carrer de Colom. Les obres són a petició de l’escola la Trama per a millorar l’accessibilitat al centre i la seguretat dels infants. I convertirà el carrer en una plataforma única amb prioritat pels vianants, nous espais amb arbres i mobiliari urbà renovat.

Què reclamen, doncs? Els afectats proposen poder aparcar a zones properes i estan buscant solucions conjuntes amb l’Ajuntament. Es reuniran properament per abordar propostes, segons confirmen els veïns. Es plantejava, entre d’altres, reservar i assignar places específiques. La mesura de la gratuïtat de zona blava ja s’ha aplicat a altres punts de la ciutat, com ara a les obres del carrer de la Indústria, Sant Joan, Colom, Puig, Sant Pere i Estació. Segons informa l’Ajuntament, els treballs previs s’iniciaran avui dilluns, però els veïns encara poden accedir als guals.