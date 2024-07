Banc Sabadell, reconeguda com una de les empreses més sostenibles del món

Banc Sabadell ha estat reconegut com una de les empreses més sostenibles del món segons el rànquing World’s Most Sustainable Companies 2024, elaborat per primer cop per la revista TIME i Statista.

La classificació, que té com a objectiu distingir les companyies líders en sostenibilitat i responsabilitat social corporativa a nivell global, està formada per 500 organitzacions de més de 30 països. En el cas d´Espanya, l’entitat financera s´ha posicionat com una de les 25 empreses seleccionades del nostre país. “Ens enorgulleix ser reconeguts com una de les empreses líders en sostenibilitat en l’àmbit mundial. Figurar entre les 25 companyies espanyoles més sostenibles és un testimoni del nostre compromís amb el desenvolupament empresarial responsable i el nostre esforç continu per integrar pràctiques ESG a totes les nostres operacions”, assegura Elena Carrera, directora general i directora de Sostenibilitat i Eficiència de Banc Sabadell.

El rànquing s’ha desenvolupat a partir d’una avaluació inicial de més de 5.000 empreses considerant més de 20 indicadors clau de rendiment relacionats amb la sostenibilitat. Concretament, s’han tingut en compte factors com ara els ingressos i la capitalització de mercat de les companyies, així com qualificacions externes i compromisos de sostenibilitat. També s’ha analitzat la qualitat i la transparència dels reports ESG i diversos indicadors d’acompliment ambiental i social. Després d’aquest procés exhaustiu, s’ha calculat una puntuació global de sostenibilitat, a partir de la qual s’han triat les 500 empreses amb els resultats més alts.

Banc Sabadell manté una sòlida estratègia en l’àmbit de la sostenibilitat, reflectida a Sabadell Compromiso Sostenible, el seu marc d’actuació ESG amb més de 60 compromisos ambientals, socials i de governança (ESG) establerts per al 2021-2025; alinea els objectius de negoci amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i estableix palanques d’acció amb actuacions de transformació i impuls.

En l’àmbit ambiental, l’entitat financera ha aconseguit reduir significativament la seva empremta de carboni a Espanya, sent neutra en emissions pròpies i ha superat els objectius establerts per al 2025 en reduir un 45,6% des del 2019 la seva empremta de carboni. A més, ha renovat el compromís de compensació amb 7.669 tones de CO₂ equivalents que inclouen els abasts 1, 2 i 3 d’Espanya, Mèxic i els Estats Units.