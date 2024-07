David Astals s’acomiada del CE Sabadell

Era un secret a veus, tothom ho donava gairebé per fet, fins i tot el president va dir que era una quimera pensar que es quedaria, però, tot i això, alguns arlequinats no van perdre l’esperança fins al final. David Astals s’ha acomiadat aquest matí del CE Sabadell amb una carta a les xarxes socials. L’estendard de la pedrera de les darreres temporades posa punt i final a la seva etapa al Centre d’Esports després d’onze anys.

El ‘xino’ va arribar al Sabadell en categoria infantil, i va tenir alguns anys complicats abans de consolidar-se com un dels jugadors més prometedors de la base. Abans de juvenils fins i tot va estar a punt de deixar el club per la falta d’oportunitats. “Em veien com un jugador baixet, sense condicions físiques. Vaig jugar molt poc, fins i tot en vaig plantejar molt seriosament la possibilitat de marxar del Sabadell”, explicava al Diari de Sabadell en una entrevista el 2020.

Passa endavant amb el juvenil

Amb el juvenil sí que va fer el salt físic i qualitatiu necessari. Amb Miki Lladó a la banqueta arlequinada, Astals va ser peça clau de l’ascens a la Divisió d’Honor Juvenil. Això li va valer per començar a entrar en dinàmica de primer equip i fins i tot viatjar amb l’expedició a Marbella, on va poder viure un dels millors moments de la seva carrera. I després de l’ascens, va arribar el somni: el debut amb el primer equip del Centre d’Esports, i en un camp de primera, Vallecas. El del Poblenou va disputar 37 minuts a Segona Divisió aquella temporada abans de marxar cedit al Prat.

Va tornar al Sabadell i després d’un any molt amarg, amb lesions i poques oportunitats, va arribar el seu moment. Amb Gabri Garcia a la banqueta, el ‘xino’ es va fer un lloc a l’onze i es va convertir en un dels grans ídols de la parròquia arlequinada. Aquest any ha estat el de consolidació com un dels millors de la categoria en el seu lloc. Astals ha disputat 37 partits de lliga anotant un gol i repartint set assistències, sent un fix per als tres entrenadors arlequinats: Miki Lladó, Gerard Bofill i Óscar Cano.

“És un dels dies més difícils de la meva vida”

Ara, posa fi a la seva etapa amb una carta de comiat on afirma que es tracta “d’un dels dies més difícils de la seva vida”. David Astals recorda que “vaig arribar al Sabadell sent un nen amb el somni de jugar a l’equip de la meva ciutat” i admet que “no ha estat un camí fàcil, però que ha valgut la pena”. Al seu comiat, el ‘xino’ lamenta “haver deixat el club en una categoria no mereix”, però assegura mostrar-se “convençut que tornareu a on mereixeu estar que és al futbol professional”.

Finalment, Astals agraeix “a tots els entrenadors, cossos tècnics i treballadors del club” i també fa menció a l’afició pel “suport des que va pujar al primer equip”. Conclou destacant la figura de Bransu. “T’ensenya i et demostra què és ser del Sabadell, està pendent de tu fins a l’últim detall” i admet que “he sentit l’estima com si es tractés d’un pare. Només queda dir gràcies i mil gràcies per ensenyar-me a ser arlequinat estimar-lo de la manera que ho fas”. El seu destí apunta que serà la UD Ibiza, equip que va disputar el play-off d’ascens a Segona Divisió aquesta temporada.