Les famílies de l’escola Onze de Setembre de Sant Quirze -al voltant d’una seixantena afectades- han mostrat el seu malestar arran del cas destapat pel Diari, després que un professor d’Infantil fos denunciat i posteriorment apartat del centre per presumptes abusos sexuals. En aquest sentit, lamenten que es van assabentar del succés per la informació publicada en aquest mitjà, qüestionant la manca de comunicació un cop es van produir els fets, al novembre. “Ha passat gairebé mig any sense que n’hàgim sabut res. I això ens genera molta frustració”, exposen les veus. A més, alguns dels nens són infants amb necessitats especials i la situació desconeguda que han patit en els últims mesos encara genera més angoixa entre els afectats.

Immediatament, el departament d’Educació va activar la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV) i va expulsar el professor de l’escola, sense feina i sense sou, abans de les vacances de Nadal. Així mateix, des d’aleshores, se l’ha eliminat de la borsa de treball.

Contacte entre les parts

Representants de les famílies dels tres cursos, la direcció del centre, l’AFA i Educació s’ha reunit en els últims dies, després que la notícia generés un autèntic terratrèmol entre pares i mares. De fet, els afectats han creat grups de whatsapp i altres canals per comunicar-se i actualitzar la situació, que de moment continua el seu camí legal. En aquesta línia, des de l’escola sostenen que és un procés judicialitzat i que han seguit els protocols fixats en aquest tipus d’episodis, remarcant que els fets estan en mans del Departament d’Educació des que es va conèixer el cas.

Per la seva banda, l’AFA reitera que les trobades han servit per tranquil·litzar les famílies, exposant les mesures que s’ha desenvolupat en els últims mesos. Després de diverses reunions, l’associació assegura que s’ha aconseguit que la comunicació entre les parts sigui fluida, alhora que s’analitzaven les accions per posar sobre la taula possibles mancances detectades. Canvis que Educació s’obre a abordar escoltant les aportacions de les famílies. “El centre va dir que, si tenien crítiques cap als protocols, fessin les aportacions que consideressin. El Departament considera que, en qualsevol cas complex, és positiu fer-ne seguiment i rebre totes les aportacions possibles”, sostenen des d’Educació.

Actuacions a les aules

Un cop conegut el cas, els infants van ser sotmesos a una sèrie d’activitats -com per exemple, pintar dibuixos, analitzats després per professionals- per tal d’esclarir si algun altre nen podia presentar senyals d’haver patit abús. En alguns casos, però, els familiars no han pogut veure aquestes proves i adverteixen que això podria amagar altres situacions d’assetjament. Des de l’AFA, però, sostenen que es van detectar dos casos i, posteriorment, durant l’activació dels protocols, un tercer i últim.

El mestre hauria realitzat tocaments almenys a tres nens d’I5 en el centre educatiu aquest curs 2023-2024. El cas està sota investigació dels Mossos d’Esquadra i els jutjats de Sabadell han obert diligències.