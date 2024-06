Investiguen un professor d’una escola de Sant Quirze per abusos sexuals

Un professor d’infantil de l’escola Onze de Setembre de Sant Quirze del Vallès ha estat denunciat per abusos sexuals. Segons avancen fonts judicials al Diari, el mestre hauria realitzat tocaments a dos nens d’I5 en el centre educatiu aquest curs 2023-2024. El cas està sota investigació dels Mossos d’Esquadra i els jutjats de Sabadell han obert diligències. Educació va expulsar el docent del col·legi només conèixer el cas, segons confirma el Departament.

El presumpte autor de les agressions és A.F.I., un home de 31 anys i natural de Rubí, que exercia de professor interí a l’escola. El docent havia estat contractat com a personal de necessitats especials, però també donava suport a les aules d’infantil.

Els fets haurien tingut lloc en horari escolar a finals de l’any passat, segons han explicat les víctimes. Sembla que el docent hauria forçat els menors al lavabo diverses vegades. Els nens, que tenen un relat idèntic, també van explicar que el professor els hi parlava malament i deia paraulotes. “El mestre es va aprofitar de la situació d’indefensió”, exposen fonts coneixedores del cas. Una de les víctimes va tenir més dificultats a explicar-ho als seus progenitors, per la qual cosa no van denunciar fins mesos després dels fets. Hi ha un àudio d’un dels nens relatant el que va viure.

Els pares van donar la veu d’alarma als responsables de l’escola Onze de Setembre. Immediatament, el departament d’Educació va activar la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV) i va expulsar el professor de l’escola, sense feina i sense sou, abans de les vacances de Nadal. Així mateix, des d’aleshores, se l’ha eliminat de la borsa de treball. “El centre ha vetllat per si hi apareixien més casos a través de tallers amb els infants”, afegeixen fonts del departament.

El presumpte autor, A.F.I., va negar els fets a la seva declaració en seu judicial. Està en llibertat amb càrrecs, però s’enfronta a dos delictes d’agressió sexual a menors, amb penes de presó d’entre dos i sis anys, i una possible inhabilitació. La instrucció es troba en una fase inicial: de moment han declarat les dues mares i l’investigat. S’està pendent que es facin més diligències sobre els mateixos fets.