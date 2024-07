Rentada de cara a la plaça de Mossèn Geis: què s’hi farà?

Les obres per reformar de forma integral la plaça de Mossèn Geis, al Centre, s’han pogut adjudicar finalment després d’un periple administratiu que ha endarrerit l’inici dels treballs. Ha estat el segon intent d’adjudicació d’una part de les obres, tal com ha explicat el tinent d’alcaldessa Lluís Matas aquest dilluns en roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local.

El projecte té un pressupost de gairebé 314.000 euros. La iniciativa dona resposta a una llarga reivindicació veïnal liderada per l’associació de veïns Centre-Mercat, que reiteradament ha reclamat que es reformi aquesta plaça perquè “en aquesta zona del centre no hi ha zones verdes i aquesta plaça seria un petit pulmó”, segons va dir fa uns dies al D.S. el president de l’agrupació veïnal, Evarist Fortuny.

Què s’hi farà?

Es tracta d’una de les obres que el mandat passat va posar sobre la taula l’Oficina Gran Via – Ripoll, liderada pel partit que representa Matas, Junts. Es tracta de renovar totalment la plaça, començant pel paviment, que serà més accessible. Un dels grans canvis que viurà la plaça és que s’eliminaran les pèrgoles i les voluminoses estructures i que hi ha per accedir a l’aparcament de Vimusa que hi ha sota la plaça i se substituiran per unes altres estructures de dimensions molt més reduïdes i ajustades a l’espai necessari. D’aquesta manera, les dues bandes de la plaça guanyaran amplitud i es vol aconseguir així que es faciliti el pas d’una banda a l’altra, sent més agradable. Al centre de la plaça sí que hi haurà una porxada i es milloraran les jardineres existents alhora que es plantaran nous arbres per incrementar el verd i els espais d’ombra.

Un altre gran canvi que viurà la zona el gaudiran els infants, ja que tindran diferents tipus de jocs a la seva disposició segons l’edat que tinguin. La reforma també preveu renovar el mobiliari urbà.

El tinent d’alcaldessa ha compartit que “un dels objectius del Govern i de la ciutat és que hi hagi més verd i, aquí també, especialment en el centre, on ens trobem una mancança d’espais verds i de places”. Matas també ha subratllat la importància d’aquesta reforma en una plaça que té molt a prop diferents centres educatius i que, per tant, és un punt de pas i gaudi dels veïns, però també, sobretot, dels alumnes de les diferents escoles i instituts que hi ha als carrers del voltant.

El projecte de reforma de la plaça de Mossèn Geis es va donar a conèixer a finals de desembre de 2021. Entremig un dels dos lots en què s’ha dividit el projecte s’ha hagut d’adjudicar dues vegades, hi va haver les eleccions municipals del maig de 2023 i canvis en el pressupost que han allargat l’inici de les obres.