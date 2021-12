Reformaran la plaça de Mossèn Geis perquè tingui més arbres i guanyi en accessibilitat

La plaça de Mossèn Geis, al Centre, estarà reformada a mitjans del 2023 si es compleixen les previsions. La Junta de Govern Local ha aprovat el projecte de reforma de l'espai, liderat per Junts per Sabadell, amb un pressupost de 481.771 euros. El consistori preveu iniciar les obres durant la tardor del 2022 i que acabin al cap de cinc mesos.

El projecte consisteix en una reforma integral del conjunt de la plaça perquè tingui més arbres i sigui més accessible. S'eliminaran les pèrgoles i les voluminoses estructures i que hi ha per accedir a l'aparcament de Vimusa que hi ha sota la plaça i se substituiran per unes altres estructures de dimensions molt més reduïdes i ajustades a l'espai necessari. D'aquesta manera, les dues bandes de la plaça guanyaran amplitud i es vol aconseguir així que es faciliti el pas d'una banda a l'altra, sent més agradable.

Al centre de la plaça sí que hi haurà una porxada i es milloraran les jardineres existents alhora que es plantaran nous arbres per incrementar el verd i els espais d'ombra. També s'incorporaran bancs i jocs infantils. Amb aquest projecte es vol donar resposta a llarga reivindicació veïnal que fa anys que fa l'asssociació de veïns Centre-Mercat.

