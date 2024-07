Neix la Comissió Social del Centre d’Esports Sabadell amb un ambiciós programa de propostes

Les Penyes del Centre d’Esports volen tenir un notable protagonisme aquesta pròxima temporada. El dia del primer entrenament ja van irrompre en el terreny de joc per saludar la plantilla i staff tècnic per confirmar el seu suport i demanar màxima implicació en el nou projecte amb l’objectiu de recuperar la categoria perduda.

Ara s’ha fet un pas més amb la creació de la Comissió Social del Centre d’Esports. Representants de les diferents Penyes s’han reunit per establir un vincle molt més directe amb el club i han presentat un ambiciós programa de propostes encaminades a afrontar la nova realitat esportiva y social de l’entitat després del descens a Segona Federació.

En aquest context, el club engega una nova estructura de gestió, redimensionant tant l’àrea esportiva com la resta d’àrees fora del core business i en aquest punt neix la Comissió Social amb la filosofia principal de millorar en tots els àmbits. Activació i compromís de la massa social de l’entitat; relació i implicació amb el teixit social de la ciutat i augment de l’ocupació i ticketing mitjà per la temporada serien els tres eixos principals.

L’equip impulsor està integrat per l’Albert Ramos, director d’operacions del Centre d’Esports i els socis i representants de Penyes, Manel Escribà, Marta Cirera, Marc Fàbregas i Edu Mesa.

Idees i propostes

S’han especificat una sèrie de propostes distribuïdes en diferents terminis. En l’apartat més immediat trobem un nou sistema de coordinació de les mateixes Penyes; una campanya per la Festa Major anomenada ‘L’arlequinada al balcó’ convidant els ciutadans a penjar banderes de l’equip als balcons dels seus habitatges; una campanya de relats curts (mes d’octubre i novembre) i presentació d’un programa de desenvolupament sostenible.

A mitjà termini es pretén establir un conveni amb la TUS per a shuttle (una llançadora) els dies de partits a l’Estadi; fer trobades amb protectores d’animals i associacions de veïns i reforçar la vinculació amb les escoles i hospitals, a més d’organitzar una Cursa popular del Centre d’Esports. Més a llarg termini, fer xerrades i col·loquis; establir lligams amb centres cívics, una gamificació del carnet de soci i la creació d’una APP del CES.

D’altra banda, també es vol impulsar una relació de la Comissió Social amb entitats potencialment properes al Centre d’Esports com la comunitat llatina o magrebí per exemple i entitats vertebradores en l’àmbit social; posar en marxa processos participatius entorn del club: concurs per a reanomenar el filial, disseny popular del braçalet de capità o la possibilitat de crear una ‘Fanzone‘ els dies de partit.

En definitiva, es tracta d’apropar la ciutat al club i al revés, prenent com a inspiració clubs com Unionistas, Castellón o At. Balears. Tampoc es descarta una exposició arlequinada temporal i itinerant, un canal de Whatssap i una APP amb actius digitals. La preocupació pel medi ambient és un punt important: es vol convertir la Nova Creu Ala en un punt zero waste i de zero emissions shuttle, establir una consigna per a bicis i patinets, un conveni amb SMATSA per a esdevenir punt verd i activar la contribució de pymes amb aliances. Tot plegat, amb l’únic objectiu d’impulsar la connexió entre club i massa social en una temporada fonamental.