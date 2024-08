El propietari d’un bar de Montcada i Reixac ha mort quatre dies després que un client li propinés un cop al cap amb una ampolla de vidre. Els fets van passar diumenge a primera hora, segons detallen fonts policials, que indiquen que l’home va ser traslladat a l’hospital, on va morir dijous.

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets, pendents que l’autòpsia determini si l’home va morir a causa del cop o per altres motius. Aquest divendres al matí, un ampli grup de veïns del barri Can Sant Joan s’han concentrat davant el bar del difunt per condemnar els fets i reclamar la detenció de l’autor de l’agressió.

La víctima, de 70 anys, era molt coneguda la zona pel seu negoci i també pel vincle amb l’activitat esportiva del barri. L’alcaldessa accidental de Montcada, Nani López, i altres regidors han participat a la concentració.