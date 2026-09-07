Setembre, el moment de reparar la pell després de l'estiu, per la Dra. Nélida Grande, cirurgiana plàstica, estètica i reparadora

Setembre és un mes de tornada. Tornen els horaris, les rutines, la feina, les escoles i també la mirada cap a un mateix després de les vacances. Després de setmanes de sol, calor, platja, piscina i canvis en els hàbits de cura, moltes persones noten que la pell no és igual: sembla més seca, més apagada, amb taques més visibles o amb una textura menys uniforme.
L'estiu té efectes molt clars sobre la pell. L'exposició solar pot intensificar pigmentacions prèvies, afavorir l'aparició de taques noves i accelerar la pèrdua de lluminositat. A més, el clor, la sal, l'aire condicionat i la deshidratació poden alterar la barrera cutània i fer que la pell sigui més tirant, sensible o envellida.
Per això, el setembre és un bon moment per fer una valoració mèdica. No es tracta d'iniciar tractaments de manera automàtica, sinó d'analitzar què realment necessita cada pell. Algunes persones només necessiten recuperar hidratació i millorar la rutina diària; altres poden beneficiar-se de tractaments mèdics orientats a millorar taques, textura, flacciditat lleu o qualitat cutània.
Un dels motius de consulta més freqüents després de l'estiu són les taques. Abans de tractar-les, és fonamental fer un diagnòstic correcte, perquè no totes les pigmentacions són iguals ni responen al mateix procediment. El tipus de pell, la profunditat de la taca, l'exposició solar acumulada i els hàbits del pacient condicionen l'elecció del tractament.
També són habituals els tractaments d'hidratació profunda, mesoteràpia facial, vitamines, àcid hialurònic de baixa reticulació o bioestimulació. Aquests procediments busquen millorar la lluminositat, l'elasticitat i la frescor de la pell de manera progressiva, sense canviar-ne els trets ni modificar-ne l'expressió.
La tardor, a més, obre la porta a tractaments que durant els mesos de més sol s'han de fer amb més prudència. Alguns làsers, pílings mèdics o protocols despigmentants requereixen evitar l'exposició solar directa i seguir una fotoprotecció estricta. Per això, després de l'estiu pot ser un moment adequat per planificar tractaments amb més seguretat i més comoditat.
La plataforma làser facial i corporal permet abordar diferents necessitats segons cada cas: taques, vermellors, textura irregular, porus, lesions vasculars o signes d'envelliment cutani. Però la clau no és només disposar de tecnologia, sinó saber indicar quan utilitzar-la, amb quina intensitat i en quin tipus de pell.
En medicina estètica, reparar la pell no vol dir esborrar l'edat ni perseguir una pell artificial. Significa recuperar equilibri, hidratació, uniformitat i salut cutània. L'objectiu és que la persona es vegi millor, més descansada i més lluminosa però sempre reconeixible.
A Clíniques NG, la Dra. Nélida Grande realitza una valoració personalitzada per dissenyar tractaments adequats després de l'estiu, respectant la naturalitat i les característiques de cada pacient. Setembre pot ser el moment ideal per escoltar allò que la pell necessita i ajudar-la a recuperar la seva millor versió.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
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