25 nedadors del CN Sabadell busquen un lloc a l'Europeu de París

Les piscines de Son Hugo, a Palma de Mallorca, es tornen a convertir en l'epicentre de la natació espanyola. Des d'aquest dijous i fins a diumenge, se celebra el Campionat d'Espanya Open Trials en piscina de 50 metres, en una prova que també servirà com a classificatòria per a l'Europeu de París del pròxim agost, la cita internacional més destacada de l'any.
Com acostuma a ser habitual en aquestes competicions, la representació del CN Sabadell serà molt àmplia amb fins a 25 nedadors inscrits en el Campionat. Entre els noms més destacats figura el Sergio de Celis, l'Eudald Tarrats, el Diego Mira o la Paula González. Esportistes consolidats a l'elit de la natació estatal i que buscaran les marques mínimes per poder ser a la competició continental d'aquest estiu. Altres nedadors com Arnau Pifarré, Álex Castejón, Natalia Muñoz, Claudia Muñoz o Mar Garmendia també buscaran les seves opcions de classificar o aconseguir medalles per al Club Natació.
L'absència més destacada, això sí, serà la de Carles Coll. El tarragoní, malgrat que es troba entre els inscrits, ja va confirmar la setmana passada a través de les seves xarxes socials que es perdrà la cita per una problemàtica amb els visats i permisos, un fet que ja l'havia afectat amb anterioritat. Coll resideix als Estats Units, on es troba entrenant i millorant durant l’any tot i que ja va acabar fa un temps la seva etapa universitària a Virgínia. Sense poder ser present a Palma i, per tant, perdre també el bitllet per París, el pròxim repte internacional del nedador Club Natació serà a finals d’any, amb el Mundial en piscina curta que se celebrarà la primera setmana de desembre a Pequín, la Xina, en què buscarà revalidar el seu títol internacional que el va situar en el focus de la natació estatal i mundial fa menys dos anys.