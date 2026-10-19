Ferran Costa: "No hem agafat el ritme del partit en cap moment"

Amb gairebé total seguretat, el Centre d'Esports va disputar a Burgos el seu pitjor partit de la temporada. Per primer cop, els arlequinats es van veure superats en la major part del duel. "No hem agafat el ritme del partit en cap moment, realment. Tot i això, continuàvem dins fins a l'acció del penal. Havíem aconseguit sortir amb vida de la jugada, però finalment no ha estat així. Penso que han estat millor que nosaltres i, poc més, els hem de felicitar per la victòria", lamentava Ferran Costa després de l'enfrontament.
I és que, sense negar la clara superioritat dels burgalesos durant pràcticament tot el partit, al final el resultat va ser d'1 a 0 i amb un penal que havia aturat Fuoli i es va fer repetir a instàncies del VAR, en què Pulido Santana va considerar que José Català tenia avantatge per trepitjar per mil·límetres el mig cercle de l'àrea. "No opinaré... és una pena perquè l'havia aturat, però no vull que sigui una excusa", reiterava el tècnic.
En qualsevol cas, i polèmiques a banda, un partit que també serveix com a cop de realitat, en un estadi complicat i contra un rival que aspira a la zona alta. "No ens hem d'oblidar que, per molts mèrits que portem en altres partits, tenim un rival davant que també té la seva necessitat i que vol guanyar. Venien de dues derrotes consecutives i això sempre et dona un plus de determinació, i més encara en el seu estadi i amb la seva afició", analitzava Costa.
Tot plegat en un duel que també va marcar el primer quart de competició. Deu jornades en què el Sabadell ha demostrat que pot competir contra qualsevol. "Nosaltres tenim molt clar què som. Portem molt pocs partits a la categoria, comptant tota la plantilla, i una de les grans victòries de la temporada és que estem aconseguint que això no es noti. Però ja et diu de la dificultat del que està fent aquest grup. Ens emprenyem quan no som capaços de fer el nostre joc i oferir la millor versió, però per la nostra autoexigència. No ens podem equivocar i perdre la perspectiva. Ens estem guanyant el respecte de la categoria, és el que volem i ho busquem amb treball i humilitat. Des de la humilitat que ens permet entendre que pots anar a un camp i que et passin per sobre, com ha passat a Burgos. Hem de continuar", deia.
El pròxim diumenge, després de dos desplaçaments consecutius, tornarà el futbol a la Nova Creu Alta, amb la nova gespa, i davant d'un altre acabat d'ascendir, el Tenerife, que està signant un inici de competició irregular, però que es troba en posicions còmodes, a la zona mitjana de la taula. Un nou repte i una oportunitat de refer-se després de l'amarga derrota a El Plantío.