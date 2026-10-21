Els canvis mai són fàcils, però fer un gir de 180 graus a la vida pot valdre molt la pena. I així ho està experimentant el Carles Ruiz, el 'Tato', pels sabadellencs. Després de dues dècades al timó del restaurant “Al tanto que va de canto”, que va tancar fa poc més d’un any, ha decidit marxar de Sabadell a la recerca de nous reptes. O, en aquest cas, de nous somnis per complir. “Sempre he somiat tenir un petit hotel i ara ha arribat l’oportunitat. La meva intenció era fer un canvi de vida, perquè vaig estar molts anys a l’hostaleria, he tingut molts negocis i em venia de gust. És una experiència nova i penso que com més coses aprenem, millor”, explica el nou propietari de l’Hotel ‘Castell de Ceuró’, a Solsona, que va reobrir les portes al setembre totalment renovat.
“De moment obrim els caps de setmana, oferim esmorzars inclosos amb la reserva i si ens ho demanen també cuinem el sopar. Ha sigut un sacrifici brutal, un esforç molt bèstia, però la família, els amics, tothom s’hi ha bolcat! Per exemple, la meva filla m'ajuda amb les xarxes socials”, celebra. Ruiz assegura que el punt fort de l’allotjament és el seu entorn al bell mig d’un turó: un paratge únic envoltat de natura, història i l’essència que ha impregnat el sabadellenc amb la seva companya Laura Guerrero. “L’hem parit nosaltres, li hem donat una nova cara a l’interior i hem creat un ambient molt especial. No buscàvem un negoci per complicar-nos. Hem anat a buscar un lloc on viure i viure bé, amb tranquil·litat”.
Aquesta pau és precisament la que volen transmetre a tots els viatgers que facin parada a casa seva, perquè sí, ells també estan instal·lats al Castell. “Volem que la gent tingui ganes de deixar el mòbil aparcat en una caixa. Tots anem massa estressats i la intenció és respirar i tranquil·litzar-se gaudint del que ens envolta. Penso que a tots ens fa falta”, reflexiona el Tato que assegura que “hem d’aprendre a conèixer el silenci, que és molt maco, com també a avorrir-nos i a connectar amb nosaltres mateixos”.
A vint minuts de Solsona ciutat, alguns els preguntaven si s’havien tornat bojos marxant tan allunyats. “L’hotel està envoltat de muntanyes i boscos, és idíl·lic. Aquí pots veure cabirols i senglars. És un quadre constant: els colors, les llums, tot canvia a cada moment”, narra la parella amb passió i refermant la decisió que han pres. “Costa acostumar-se perquè estem enmig del no-res i això no té preu. Has de fer un canvi de xip, perquè vas un altre ritme ben diferent, però no trobem gens ni mica a faltar la ciutat”. Per a ells, l’esforç ha valgut absolutament la pena. “Han estat moltes hores i molta feina de pujar i baixar mobles, però ho hem fet amb il·lusió i ganes, enfocats en el final feliç: l’objectiu de complir aquest somni”.
Ruiz i Guerrero volen demostrar que des de la humilitat també es pot mantenir el segell propi. “Hem fet una cosa més senzilla i modesta que part de la competència, però tot té el seu encant. Per muntar un hotel, has de tenir una fortuna, perquè entre permisos, obres i tot el conjunt, costa molt. De moment ens sembla més complicat que regentar un restaurant”, coincideixen. El talent als fogons, però, continuarà ben viu amb receptes casolanes i productes de proximitat, per sumar sabor a l'escapada a l'hora de sopar. "Intentem fer una cuina senzilla, però amb carinyo tot i que no hi hagi carta. Volem que el client es trobi a gust".
El Tato assegura que el Castell de Ceuró és per a tots els públics, qualsevol s'hi pot sentir com a casa. “Jo penso que aquí hi pot venir tothom: una parella jove, una família o gent gran. Hi ha moltes opcions per fer excursions, anar amb bicicleta, caminar, córrer o anar al riu, hi ha molts llocs per descobrir: tens el pantà de Rialb, Sant Llorenç de Morunys, la Coma i el Port del Comte molt a prop. Tot això és preciós. I si prefereixes, et pots quedar aquí escoltant música, llegint o fent qualsevol activitat perquè tenim espais polivalents i un jardí amb l’església al davant. Som a vint minuts de Solsona, però quan arribes a dalt sembla que siguis en un altre món”.
Amb sis habitacions de matrimoni i dos apartaments, l'espai està preparat per acollir qualsevol mena de cita. "Estem oberts a tot, però anem a poc a poc i bona lletra descobrint quines possibilitats tenim. Hem tingut molta sort de trobar aquest emplaçament on hi hem obert casa nostra i volem que la gent en formi part i gaudeixi de la nostra companyia". I és que els precedents parlen molt bé del Tato i la Laura, que ben segur deixaran la seva essència entre els visitants de l'hotel.