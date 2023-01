El darrer còmic de Ricard Efa dibuixa el món que no volem

Les llibreries franceses i belgues ja venen el darrer còmic del dibuixant Ricard Efa. Es tracta de Nocéan, una distopia que ens endinsa en un futur relativament pròxim i preocupant, que fa estralls en el planeta: el nivell del mar ha augmentat, la pol·lució ho empastifa tot i l’ultraliberalisme s’ha apoderat de les regnes de la societat. En aquest panorama, una jove protagonista busca venjança per la mort de la seva mare a mans de les forces autoritàries.

Està previst que, de la mà de les editorials Mai Més Llibres i Astronave (Norma), el còmic arribi la primavera vinent en català i castellà, respectivament. Per altra banda, el 26 de gener, la participació d’Efa al Festival del Còmic d’Angulema, el segon més gran d’Europa i el tercer del món, suposarà una gran embranzida comercial per Nocéan. El còmic forma part d’una sèrie de ciència-ficció per a públic juvenil, en la qual el sabadellenc ja treballa en un segon i un tercer volum. S’encarrega de tot el procés creatiu, des del guió fins al color, passant pel dibuix.

Sobre l’escenari distòpic del còmic, Efa explica que es tracta d’una “extrapolació, d’una exageració del moment actual”, que a banda de vestir la història serveix per a posar a sobre la taula problemes que carreguen el planeta. No ho fa, però, sota una mirada desesperançada: “Tenim un món fosc, i el que plantejo ho és encara més, però és un peatge necessari per plantejar un discurs més positiu”.

Sí que hi trobem, doncs, una alerta. “No puc evitar tenir ecoangoixa, però a la vegada no puc llançar la meva merda als lectors. No és la meva voluntat. Sense paternalismes, el missatge és positiu”, insisteix. Hi ha alternatives, i cal buscarl-es. Més enllà de grans solucions, n’hi ha de petites, compromisos amb la vida”, reflexiona el dibuixant de còmics sabadellenc.