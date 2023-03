Gairebé tres robatoris amb força a l’interior de vehicles de mitjana cada dia. És el balanç a l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell (ABP), que a més de la nostra ciutat, comprèn els municipis de Castellar del Vallès, Gallifa, Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. Es tracta d’una de les dades alarmants que es poden extreure de l’últim informe publicat pels Mossos d’Esquadra sobre fets delinqüencials.

En total, es van presentar 1.073 denúncies per robatoris en vehicles el 2022. Observant l’evolució de l’última dècada, es registren de mitjana més d’un miler de casos anualment, a excepció del 2020, condicionat pel confinament i la pandèmia, amb 815. A aquests, cal sumar assalts en què no s’ha exercit violència sobre la víctima, com el cas que va patir la Marina, veïna de Sabadell. Aquest dilluns, la desagradable sorpresa va arribar quan va anar al cotxe a buscar la roba que tenia guardada al maleter: “vaig obrir i vaig veure que m’havia desaparegut tot”, lamenta.

“Me’l van obrir sense forçar el pany ni trencar els vidres”

Els fets van tenir lloc al carrer del Canonge Joncar, al barri de la Creu Alta, on havia aparcat el vehicle diumenge a la tarda. Dilluns al matí, en obrir el cotxe, va sonar l’alarma advertint que hi havia una porta oberta. “Em va resultar estrany perquè el cotxe no es tanca quan ho detecta i jo havia pogut tancar sense avís”. En un primer moment, no va donar major importància. El cotxe estava bé, però amb la guantera oberta. “Vaig pensar que me l’havia deixat sense voler o que li havia donat algun cop. Vaig comprovar que hi havia tota la documentació i no vaig fer més cabal”, rememora.

La sorpresa va arribar més tard. Ja a la feina, va anar a buscar una jaqueta al maleter. Però estava buit. “Me’l van obrir sense forçar el pany ni trencar els vidres”, lamenta. “Es van endur fins i tot uns bombons. Només em van deixar els triangles d’emergència”, es resigna. Aleshores, ho va enllaçar tot. “Quan et passa això, dubtes de si t’ho havies deixat obert. Però no pot ser, perquè el cotxe té un sistema de seguretat de tancament automàtic”, detalla. La Marina va presentar immediatament una denúncia a la Policia. Segons li van detallar des de la comissaria, es tracta d’un procediment malauradament habitual, en què s’obre el vehicle per la porta, amb un pal que fa palanca amb la goma.

Un robatori per valor de 1.000 euros

En total, s’havien endut roba i altres objectes per valor de 1.000 euros. “Crec que el diumenge, en baixar del cotxe, van veure tot el que portava. Els lladres sabien el que es feien. No eren uns aficionats”, considera. Ella no té gaire fe a recuperar el material perdut. Són dues jaquetes, un casc, les ulleres, una pala de pàdel. Els últims dies ha mirat en pàgines i aplicacions de compres de segona mà per si veu a la venda la roba. “Cap pòlissa cobreix aquests casos. La cobertura per robatori és pel vehicle, no pels objectes personals. Encara he de donar gràcies per haver mantingut el cotxe”, ironitza.

Malgrat que continuen per sobre dels 1.000 cada any, els robatoris han baixat prop d’un 12% en l’última dècada -respecte als 1.468 casos notificats l’any 2012-. Tot i així, es tracta d’uns actes que tenen també un component emocional, més enllà del valor econòmic de l’extorsió. “El pitjor no és tant el que et treuen, sinó la sensació d’impotència i sentir-te atacada en la teva intimitat”, conclou la Marina després de la desagradable experiència dels últims dies.