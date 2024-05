El crim de les bessones de Can Llong torna als tribunals

Recorren la sentència del TSJC. Els tres assassins que van matar amb traïdoria i Pedro Fernández a un domicili de Can Llong el 2021 han recorregut la sentència al Tribunal Suprem per a reclamar una rebaixa de la pena.

La darrera sentència del TSJC mantenia entre reixes 20 i 23 anys els tres assassins de Pedro Fernández – Isaac Gil i les bessones Dolores i Pilar Vázquez–, tot i que l’acusació particular i la Fiscalia en reclamaven presó permanent revisable, la pena màxima de 25 anys. L’Audiència de Barcelona, en primera instància, va preveure una pena menor, sentència que va recórrer la família de la víctima.

Segons ha avançat l’acusació particular al Diari, fa uns dies van rebre una notificació on s’informava que els tres acusats havien recorregut la decisió. L’alt tribunal haurà de decidir si admet a tràmit la petició dels condemnats.

“Lluitarem fins al final”

“Continuem demanant el mateix: 25 anys de presó, la pena màxima”, exposa l’exdona de la víctima, Marina Berruezo. “Nosaltres lluitarem fins al final”, diu, mentre avança que obriran noves denúncies contra els responsables de la mort de Fernández. I és que la família de la víctima tem que puguin veure la seva condemna rebaixada.

“Han comès un crim horrible, hi ha vídeos, àudios… no pot ser més evident”, expressa Berruezo.“No passarem pàgina, però volem fer justícia pel pare de la meva filla”, afegeix. I és que, entre d’altres, l’acusació particular veu indicis d’alçament de béns. “Han d’assumir una indemnització solidària de 200.000 euros a la meva filla, però s’han declarat insolvents”. Fins que no s’acabi aquest nou procediment judicial, però, no podran tramitar la corresponent denúncia.