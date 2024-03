Les bessones de Sabadell passaran més anys a presó pel crim de Can Llong: el TSJC endureix les penes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha endurit les penes per als tres culpables de l’assassinat de Pedro Fernández l’any 2021 a Sabadell, també conegut com el crim de les bessones de Can Llong, segons ha pogut saber el Diari. Els tres acusats, les bessones Dolores i Pilar Vázquez -parella i cunyada de la víctima- i Isaac Gil -parella de la Pilar- s’han d’enfrontar a penes de presó més elevades: 20 anys per Pilar i Isaac i 23 anys a la Dolores per agreujant de parentiu.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) va revisar la sentència que condemnava les bessones i la parella d’una d’elles culpables de l’assassinat de Pedro Fernández a 16, 17 i 20 anys de presó, després dels recursos d’apel·lació presentats contra la sentència de l’Audiència de Barcelona. Mentre que l’acusació particular i la Fiscalia demanaven la pena màxima, 25 anys, la defensa de Dolores sostenia que ella que “no era coneixedora de la planificació de l’assassinat”. Els reus ara s’enfronten a tres i quatre anys més de privació de llibertat.

La família de Pedro celebra la rectificació de la sentència per part del TSJC. “Passaran com a mínim 20 anys entre reixes, però no hi haurà prou anys per reposar el que mal que han fet”, sosté Marina Berruezo, exdona de Fernández.

Què va passar?

La víctima va rebre 12 cops amb una barra metàl·lica al domicili de la seva parella, la Dolores, el 10 de juliol del 2021 al barri de Can Llong de Sabadell.

Durant el judici va quedar demostrat que l’autor material dels fets, Isaac Gil, va agredir la víctima, Pedro Fernández, mentre dormia al seu dormitori, amb una pota de cabra i aplicant “extrema violència”. Fernández va acabar morint en el replà del tercer pis. Dolores Vázquez, la parella del Pedro, estava present i “no va fer res” per evitar l’inici de l’agressió. De fet, hi ha missatges que demostraven com s’havia citat amb el seu cunyat a casa a les dues de la matinada, moment en què van agredir el Pedro.

També es considera provat que els tres condemnats va actuar d’acord amb un pla “prèviament concertat”. Aquestes proves s’han pogut extreure de diferents àudios i vídeos que tenien els acusats en els seus telèfons mòbils.

