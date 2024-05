Gabriel Fernàndez (ERC) reivindica les “solucions que parlin més de nosaltres que del jo”

El portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernàndez, creu que la política “necessita més que mai solucions que parlin més de nosaltres que del jo”. Ho ha comentat a la premsa abans d’iniciar la presentació del llibre Fer política en l’imperi del jo (Eumo Editorial, 2024) a La Llar del Llibre amb el seu autor, el sociòleg i escriptor Xavier Godàs. En la seva faceta d’escriptor, Godàs ha volgut “posar el focus a com l’acció política promou canvis i necessita col·lectivitats, i no persones individuals. És un contrast en un clima d’època que vivim en què la individualitat està per sobre de la col·lectivitat”.

Segons Xavier Godàs, l’individualisme “no és necessàriament dolent, no faig un judici de valor”, diu. Però sí que detecta el que considera un hàndicap si la democràcia “no és capaç de convergir i generar espais de confluència i unitat”, sense els quals creu que és difícil aconseguir objectius col·lectius que s’encaminin cap al bé comú.

La presentació del llibre ha coincidit en plena campanya electoral per a les eleccions del Parlament de Catalunya del 12 de maig. En aquest sentit, Fernàndez aposta per llibres com aquest, que ajuden a “sortir del soroll de la campanya per elevar la mirada al que és la política avui”. El sabadellenc ha aplaudit la capacitat del sociòleg i escriptor per generar idees pròpies.

Xavier Godàs va ser l’alcalde de Vilassar de Dalt durant el període 2011–2018 i actualment és el director general d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya.