Petit retard en la tramitació de la residència pública de Sabadell, que es construirà el 2025

El projecte de la residència pública de Sabadell pren forma. Ara, s’està redactant el projecte de la futura residència, i les obres s’adjudicaran aquest estiu, unes setmanes més tard del que s’havia previst. Aquest petit retard en les obres, però, no comprometen la seva construcció, asseguren fonts del departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

“Està previst iniciar la construcció el 2025 i ha d’estar enllestida el 2026”, sostenen fonts del departament. Però el canvi de govern no posa en risc el projecte: “L’expedient del projecte i la construcció de la Residència de gent gran pública de Sabadell ha continuat la seva tramitació i es financia amb fons Next Generation”, exposen des del Departament.

No es tracta d’un acord no vinculant o una declaració d’intencions, es tracta d’un equipament ja projectat i pel que ja es disposa del finançament europeu i i tant de la construcció com la gestió se n’ocuparà la Generalitat.

La construcció de la residència, al sud de Sabadell, serà la primera exclusivament de titularitat pública a la ciutat, amb 80 places residencials i 20 de centre de dia. Estarà situada al carrer de Diego Almagro, a tocar del parc Central del Vallès.

La previsió és que els tràmits administratius, licitació i adjudicació de les obres es facin durant aquest any, que a en el primer semestre del 2025 comencin les obres i que l’equipament entri en funcionament al cap de 18 mesos, ja l’any 2026, tal com va avançar el D.S. La construcció de la residència té un pressupost d’11,6 milions d’euros.