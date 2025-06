La protesta contra el Govern de Sabadell es fa gran: se suma tota la plantilla de l'Ajuntament

El conflicte obert entre el Govern de Sabadell i la Policia Municipal es fa gran i ara afecta tota la plantilla de l'Ajuntament, uns 1.800 treballadors. Els sindicats CCOO, UGT, COS i SPLCME reclamen negociar un nou conveni per millorar les condicions d'una plantilla "esgotada".

La concentració convocada per aquest dilluns a Sant Roc sumarà les demandes del conjunt dels treballadors municipals. Els sindicats reclamen el mateix que la Policia Municipal: cobrar les festivitats i nocturnitats en catorze pagues, i no en dotze. Una sentència del jutjat 16 del contenciós-administratiu de Barcelona força l'Ajuntament a fer-se càrrec del plus. El consistori ha recorregut la decisió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La secretària de la junta de personal de l'Ajuntament, Merche Bermúdez, exigeix establir una paga de productivitat vinculada al rendiment laboral i més personal davant les "sobrecàrregues de treball" de la plantilla. Així mateix, demana un servei de prevenció per fer front a la "violència ocupacional i l'estrès laboral".

L'estat dels equipaments municipals també estan en el punt de mira. "Diem prou a passar fred o calor i a haver d’esperar dos o tres anys a tenir una cadira que no es desmunti", exposen. La roba de treball, necessària per a alguns serveis, és "insuficient i inadequada".

La tinenta d'alcaldessa d'Economia i Serveis Centrals, Montse González, es reunirà amb representants de CCOO i UGT després de la concentració. COS i SPLCME no han estat convocats a la trobada.