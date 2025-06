FOTOS | Impactant accident de cotxe a la carretera entre Castellar i Sabadell

Un vehicle va sortir de la calçada el diumenge passat al vespre a la B-140, la carretera que uneix els municipis de Sabadell i Castellar. Els bombers van rebre l'avís a les 20:09 h i van assistir ràpidament al lloc dels fets per socórrer el conductor del vehicle, que quan els serveis d'emergència (Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, SEM i Bombers) van arribar al punt del sinistre ja havia sortit pel seu propi peu, juntament amb el seu gos, i presentava diverses contusions fortes, però sense perill aparent. De totes maneres, va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell amb un pronòstic menys greu per assegurar-ne la integritat, mentre que el gos va quedar totalment il·lès, segons asseguren des del cos.

Les causes del sinistre encara es desconeixen, però el vehicle va sortir de la carretera i va quedar aturat a la banda dreta, sobrepassant la tanca de protecció. Les cinc dotacions dels bombers que es van presentar al punt de l'accident van recol·locar el cotxe de manera que quan va arribar la grua se'l pogués endur sense problemes i, així, assegurar que la resta de vehicles que circulaven per la zona ho fessin amb la màxima seguretat possible. L'incident, força aparatós, va cridar l'atenció de tots els cotxes que passaven per allà arran de la quantitat d'efectius dels serveis d'emergència que van socórrer el conductor del vehicle. D'altra banda, unes hores abans, cap a les 17:00 h, a la mateixa carretera, va tenir lloc un incident entre dos cotxes que van topar, tot i que es va poder resoldre sense que el problema anés a més.

Fotos de Juanma Peláez

El cotxe accidentat, després del sinistre

Juanma peláez

El cotxe accidentat, després del sinistre

Juanma peláez

El cotxe accidentat, després del sinistre

Juanma peláez