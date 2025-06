Alicia García, nova presidenta de la Torre Millenium

Alicia García, CEO de Repara tu Deuda Abogados, ha estat escollida per àmplia majoria com a nova presidenta de la Torre Millenium.

L'elecció d'Alicia García suposa una fita per a la comunitat empresarial local, en recaure el lideratge en una directiva reconeguda de l'àmbit jurídic i empresarial. La designació arriba poques setmanes després que el despatx adquirís per 3,5 milions d'euros les tres plantes superiors de la Torre Millenium, antiga seu de Fluidra, a més d'altres plantes inferiors, el que converteix a Repara tu Deuda en el major propietari individual de l'edifici.

"No aprovarem res que no representi un retorn tangible per als propietaris. Prescindirem de costos i despeses innecessaris que no aporten valor. La Torre Millenium ha d'oferir el millor servei, imatge, seguretat i comoditat tant a qui inverteix com qui treballa aquí diàriament", apunta García.

La Torre Millenium, amb 90 metres d'altura, s'ha consolidat com el centre neuràlgic de negocis del Vallès. La presidenta Alicia García obre una nova etapa on s'espera una gestió orientada a resultats, optimització de recursos i valorització de l'actiu, impulsant el seu atractiu tant per a propietaris com per a empreses arrendatàries.