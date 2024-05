El transport d’autobusos interurbans, saturat pel caos ferroviari

Els problemes pel robatori de coure a Rodalies, que han obligat a reduir la freqüència de trens a l’R4 aquests dies, està tenint impacte en altres serveis del transport públic. Un dels més evidents és el de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que han experimentat un increment superior al 10% de l’afluència a les estacions de Sabadell per usuaris que decideixen agafar l’S2 a la ciutat en lloc de la Renfe.

La incidència, però, també ha alterat el funcionament habitual del transport interurbà d’autobusos, que connecten la ciutat amb Barcelona i altres municipis on fan parada. Un d’aquests casos és l’E1, línia que uneix Castellar del Vallès, Sabadell i la capital catalana. Els viatgers adverteixen que aquesta setmana l’autobús està saturat per la quantitat de gent que hi puja. “Va ple. Habitualment ja hi ha molts passatgers. Aquests dies molta gent ha d’anar dreta i fins i tot hi ha parades on no es deixa pujar gent perquè no hi caben”, explica la Isabel, usuària habitual d’aquesta línia.

Des de Moventis expliquen que són conscients de la situació, que atribueixen als problemes ferroviaris que han col·lapsat també altres vies de comunicació. Amb tot, la companyia remarca que està prioritzant el reforç de línies com l’A1, l’A2 i l’E3, trajectes que no tenen alternativa ferroviària com sí que passa en el cas de l’E1, a través de l’S2 dels FGC.

Les freqüències s’analitzen cada dia per valorar l’escenari i veure quines línies podem ampliar l’oferta. La informació s’actualitza a través de les xarxes socials de la companyia, on es notifica qualsevol modificació horària. De moment, els passatgers s’han d’armar de paciència després que els contratemps a la xarxa de trens estigui alterant la mobilitat a tota l’àrea de Sabadell, el Vallès i Barcelona.