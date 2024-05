Caos a Rodalies: “No s’estan complint les freqüències fixades”

Els usuaris del transport públic ferroviari de Sabadell afronten unes setmanes de complicacions i incertesa. El robatori de cable de coure del passat diumenge a Montcada i Reixac ha sembrat el caos a Renfe i els passatgers de la línia R4 n’han sortit especialment damnificats. Les afectacions, de fet, han obligat a alterar les freqüències en un servei que ha estat reiteradament en el punt de mira per constants retards i incidències de tota mena.

La resignació i la indignació imperaven en les últimes hores a l’estació de Sabadell Centre, amb alguns passatgers buscant respostes a les demores, que fins i tot sobrepassen les estimacions que apareixen en pantalla. “Fa més de quaranta minuts que espero i en teoria m’havien dit que passaven cada mitja hora”, expressava un d’ells. La Sofía David també ha patit els retards. “Vaig a l’escola de Sabadell i vinc des de Barcelona. Sempre agafo Renfe, però ara mateix és impossible i no sabem quan passarà”. A l’andana, els ciutadans s’acumulen esperant el següent tren. Entre ells, turistes com la Pilar Vega, que s’allotja aquests dies a Sabadell i que s’ha trobat amb l’embolic. “He vingut a l’estació a provar si hi ha sort i passen, tot i que ja sabia la notícia. He buscat altres opcions, però de moment m’he armat de paciència”.

La Raquel Sans, usuària habitual de l’R4, baixa a Fabra i Puig. Assegura que els incompliments horaris són habituals durant tot l’any. “He estat fins a 45 minuts altres dies. Si ara en són 30, serà tot un luxe”, ironitzava. “No tinc cap més remei que agafar-lo per anar a treballar. No puc aparcar al centre de Sabadell cada dia”, es resignava. El director de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona, ha compartit el malestar dels usuaris per les afectacions. “Sento impotència pels treballadors, tant els nostres com d’Adif, impotència pels ciutadans que s’han de moure i no podem donar-li el servei”, ha expressat en les últimes hores.

Els problemes han obligat Renfe a modificar els horaris, amb menys sortides des de les estacions de Sabadell -dos trens per hora i sentit entre Manresa i l’Hospitalet-. Decisió que es considera “insuficient” i que no s’està complint. Els usuaris, a més, lamenten que no s’han fixat uns terminis clars, un fet que genera dubtes. “Hi ha un problema de comunicació a Renfe. Fins que no hi hagi garanties, continuaré sense agafar Rodalies”, explicava el Sebastián Restrepo. De moment, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va explicar que reparar l’avaria pel robatori de coure podria trigar uns dos mesos, període en què es preveuen alteracions horàries, amb un cost d’uns 15 milions d’euros.

Aquest escenari ha empès alguns sabadellencs a buscar alternatives, com el transport amb vehicle privat per carretera. Altres, han optat per agafar els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), malgrat que en alguns casos les destinacions no s’ajustin del tot o que el trajecte duri més estona. “Hem arribat a baix i hem vist que no hi havia trens. Hem decidit anar fins a l’estació dels Catalans, però per anar a Terrassa haurem d’anar a Sant Cugat i després agafar l’S1”, explicava el Guiu Puigantell. El Joel González havia d’anar fins a plaça Catalunya de Barcelona, i ha decidit també canviar Rodalies per Ferrocarrils. “Des d’on l’agafo jo, és una hora i trigues més. Però, almenys, t’assegures que passarà i no perds temps esperant sense saber si vindrà el tren”, diu.

El Sebastián Restrepo sempre agafa l’R4 per anar fins a Sagrera, però aquesta setmana també ha optat per pujar a l’S2. “He hagut de fer dues parades més de l’autobús per parar a Sabadell Plaça Major i anar fins a Barcelona. Són vint minuts més, però no vaig dubtar a fer-ho quan vaig conèixer la incidència a Renfe”, diu.

La conjuntura ha obligat FGC a ampliar la seva oferta per canalitzar l’increment de l’afluència en els seus trens. Des d’aquest dimarts, la companyia catalana reforça la línia Barcelona-Vallès -i Llobregat-Anoia- per l’augment de la demanda a les estacions d’FGC de Sabadell, Terrassa i Martorell. Aquest dimarts, per exemple, al conjunt d’estacions de la ciutat l’increment matinal era d’un 12%, mentre que al conjunt de la línia vallesana era d’un 2%.

Pel que fa a la línia Barcelona-Vallès, es perllonga el servei de l’hora punta més enllà de la franja habitual, de 7.30 h a 9.30 h, en la mesura que hi hagi una forta afluència de passatge, segons expliquen des de la companyia. Així, passa un tren cada 5 minuts per Sabadell i Terrassa i cada 2,5 minuts per Sant Cugat. A la tarda, Ferrocarrils augmenta les circulacions per facilitar el retorn dels usuaris.

Hi ha solucions?

L’arquitecte i urbanista sabadellenc, Manel Larrosa, apunta a les deficiències de la xarxa ferroviària de Rodalies. “Pel que s’ha pogut saber, van robar en un armari desprotegit. I són pocs metres de coure, afectant altres punts dins de Barcelona. Això vol dir que el conjunt d’instal·lacions elèctriques presenta deficiències i una debilitat estructural”, sosté.

Davant del nou context en el transport públic de Sabadell, Larrosa proposta que FGC pugui introduir combois més ràpids, que no parin a totes les estacions, per reduir l’impacte de l’augment de la demanda. Així, per exemple, l’S1 -Terrassa- i l’S2 -Sabadell- podrien alternar les parades en aquells trams on coincideixen les dues línies. Això, plantejat a més llarg termini, ha d’anar acompanyar de millores en els serveis d’autobusos, per potenciar el transport públic en un moment en què les afectacions debiliten el seu atractiu.