Reparar l’avaria pel robatori de coure a Rodalies costarà 15 milions d’euros i 2 mesos per restablir la normalitat

Reparar l’avaria pel robatori de coure que va tenir lloc ahir diumenge a Rodalies, en plena jornada electoral, costarà uns 15 milions d’euros i uns 2 mesos per restablir la normalitat, segons ha anunciat en roda de premsa el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.

El ministre ha explicat també que demà mateix es denunciaran els fets davant del jutjat per “aclarir qui hi ha al darrere”. Puente ha subratllat que en els últims cinc anys hi ha hagut 11.151 incidències “amb afectació a la seguretat de la circulació” no atribuïbles a Renfe o Adif a la xarxa ferroviària espanyola, més de la meitat de les quals a Catalunya i un terç de les quals a l’àmbit metropolità.

El ministre també ha dit que aquesta situació “no se soluciona amb el traspàs de Rodalies” i ha reiterat que els actes vandàlics són competència de la policia. “No entro a valorar si els Mossos estan fent bé la seva feina o no, entenc que ho estan fent tan bé com poden. Però si dic que si la policia catalana no té responsabilitat sobre l’assumpte, Renfe i Adif encara menys”.

Puente no ha volgut entrar en si els fets que van tenir lloc ahir, i que es repeteixen de forma reiterada (des de fa 5 anys constaten que hi ha prop de 3 actes vandàlics al dia de mitjana a Catalunya, segons les xifres que ha presentat el ministre), responen a un robatori o a un acte de sabotatge, però sí ha dit que el valor del material robat, quaranta metres de cable de coure, és “menyspreable si el que es pretén és la venda”.

Alhora ha afegit que el material robat era en un punt d’accés molt difícil, amb la qual cosa, els autors de l’acte “es van jugar la vida” per retirar un material de valor escàs al mercat negre.

El ministre ha lamentat que més enllà del valor del material robat, dels danys i del temps de reparació, “el més greu” és la conseqüència que el fet tindrà “sobre les persones”. En aquest sentit ha assegurat que l’acció va comportar “una alteració del fet democràtic més important, el dia d’una votació”, alhora que ha lamentat totes les dificultats que des d’avui mateix està causant a la ciutadania que utilitza diàriament el servei ferroviari.