Nova jornada amb problemes a Rodalies, que s’acumulen a les incidències de les darreres jornades. Els problemes més greus han tingut lloc a l’R13 i l’R14, que han recuperat la circulació entre Lleida i les Borges Blanques, després que aquest tram hagi estat tallat des de primera hora per un nou robatori de coure, segons han informat Renfe i Adif. El robatori s’ha produït de matinada i ha afectat el servei durant les primeres hores. Cap a les 8.30 hores la circulació estava restablerta.

A banda d’aquesta incidència, es produeix algun retard “puntual” a l’R4, afectada pel robatori de coure de diumenge a Montcada Bifurcació. Aquesta línia, l’R3, l’R7 i l’R12 mantenen les afectacions, però funcionen segons el pla alternatiu previst. L’R1 recupera aquest dimarts el seu recorregut habitual.

Així, l’R3 només té servei ferroviari entre Puigcerdà i Montcada Ripollet amb dos trens per hora i sentit. Des de Montcada Ripollet, els usuaris han d’anar amb autobús fins a Fabra i Puig. L’R4 recupera el pas per Barcelona i circula entre Manresa i l’Hospitalet al nord, amb dos trens per hora i sentit; i entre Sant Vicenç de Calders i l’Hospitalet de Llobregat al sud, amb quatre trens per hora i sentit. Un cop a l’Hospitalet els usuaris s’encaminen al metro.

L’R7 continua sense servei i els viatgers poden arribar a Cerdanyola amb l’R4 i des d’allà en autobús fins a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els usuaris també disposen de l’autobús Exprés 3 a Cerdanyola.

Pel que fa als regionals, a l’R12 només hi ha servei entre Lleida i Calaf i a través d’autobusos entre Calaf i Manresa, on els usuaris poden enllaçar amb l’R4.

Fan el seu recorregut habitual l’R8, l’R2 i els regionals del sud.