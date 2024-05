Castellarencs, toca posar a punt els paladars. La vila celebrarà una nova edició del CorreTapa del dimecres 5 al dissabte 8 de juny. La cita arriba a la vuitena edició amb rècord d’establiments participants després que el 2023 se servissin més de 18.000 tapes. Enguany, comptarà amb 33 bars i restaurants on anar a degustar propostes gastronòmiques acompanyades d’una beguda, nou establiments més que l’any passat.

Amb un format idèntic al de l’edició passada, durant els quatre dies de CorreTapa els establiments que hi participen disposaran d’un espai a l’exterior de cada local. Així, per tal d’evitar aglomeracions dins dels recintes, els locals disposaran d’un espai de terrassa a la via pública, delimitat i facilitat per l’Ajuntament. En aquests punts les persones que degustin el menjar podran demanar i gaudir de la tapa sense interrompre l’activitat habitual de cada establiment gastronòmic.

L’horari del CorreTapa es torna a limitar enguany a la tarda-vespre dels quatre dies consecutius, de dimecres a dissabte, de manera que cada local participant establirà el seu horari concret a partir de les 19 hores.

Com en les darreres edicions, tota la informació referent a les diverses propostes culinàries , horaris, mapa de situació i organització de l’esdeveniment es podrà consultar als programes de mà, disponibles als establiments participants a partir del primer dia de CorreTapa, i en format digital, amb accés des d’un codi QR que es publicarà als cartells de cada establiment. A banda d’aquest material, la informació també es podrà trobar a les xarxes socials oficials de l’esdeveniment.

Premis i concurs

Com és habitual, la iniciativa premiarà també aquest any la participació de la ciutadania, així com l’adhesió dels establiments participants, a través de concursos i diferents premis. D’una banda, es tornarà a fer el clàssic sorteig entre totes les butlletes dipositades a les urnes que es trobaran als establiments participants. Per tal que aquestes butlletes siguin vàlides, caldrà aconseguir fins a cinc segells d’establiments diferents, omplir correctament la casella de les dades personals i votar la “millor tapa 2024”. D’entre totes les butlletes vàlides se sortejarà un àpat per a dues persones per valor de 60 euros a bescanviar en qualsevol dels establiments que participaran en l’edició del 2024.

D’altra banda, les diferents propostes dels establiments gastronòmics podran optar a dos grans premis: el Premi Guanyador CorreTapa Castellar 2024 i el Premi Popular 2024. En el primer cas, un jurat format per persones professionals i/o vinculades al sector de la restauració, no participants en l’edició d’enguany, determinaran el premi a partir de la mitjana de puntuacions de diverses categories (creativitat, sabor, presentació i qualitat del servei). A les puntuacions dels membres del jurat, les identitats dels quals seran desconegudes fins a la cloenda de l’edició, se sumarà un quart vot que correspondrà a la votació popular.

Finalment, el Premi Popular resultarà de la mitjana de tots els vots emesos pels clients que tastin les tapes, a través de les butlletes dipositades a les urnes.

Festa de cloenda per acomiadar l’edició

Com en les dues edicions anteriors, el CorreTapa 2024 celebrarà una festa de cloenda un cop finalitzada l’edició, el dimecres 19 de juny, a les 19 hores, a la terrassa d’El Mirador. L’acte, que comptarà amb l’assistència d’autoritats locals i de les entitats organitzadores, s’adreça als restauradors participants, i té per objectiu premiar la seva tasca durant els quatre dies d’activitat.

La festa, que estarà amenitzada amb música en directe i un piscolabis per als assistents, serà també el moment de lliurar els diferents premis previstos, així com la butlleta guanyadora d’entre totes les recollides de les diferents urnes.