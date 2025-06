Polèmica per la pròrroga del contracte del servei de residus a Castellar

La gestió dels residus a Castellar ha emergit en els últims dies en la primera plana política. La pròrroga del contracte del servei de recollida, inclosa la neteja viària i el funcionament de la deixalleria municipal, va enfangar el ple de juny davant les explicacions del regidor de Residus i Malbaratament Alimentari, Aleix Canalís, que no van convèncer l'oposició. El 2014 es va adjudicar per a un període de deu anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues d'un any. Opció que ara s'ha aplicat, donant temps per a l'elaboració d'un nou contracte a partir del 30 de juny del 2026. "Això ha de donar continuïtat a les tasques per ajustar els nous plecs", va argumentar el portaveu del Govern municipal.

L'escenari, però, ha alimentat les crítiques de les formacions. Una de les veus més contundents va ser Dolors Ruiz, d'Esquerra, que va expressar la seva decepció per no introduir canvis en el model local actual. “Quan es va fer la primera pròrroga, es va dir que després de vacances es treballaria per ajustar-ho. Fa un any. I ens hem reunit fa dues setmanes. No s'han fet bé les coses", va dir. El principal motiu de fricció va ser la gestió del fibrociment. La regidora republicana sosté que es tracta d'un servei de la deixalleria que ha quedat retallat. Extrem que l'executiu nega, especificant que era una funció que no apareixia en el contracte impulsat fa una dècada.

"Fa anys que es recollia el fibrociment. Es podien portar petites quantitats i era una pràctica molt comuna que permetia a veïns i petites empreses desfer-se de baixants i residus perillosos per a la salut i el medi ambient. El servei ha desaparegut i, en lloc de posar els mitjans, s'ha renovat el contracte, eliminant una solució en lloc d'afrontar el problema. És una irresponsabilitat, que s'ha fet d'esquena al consistori", considera Ruiz, apuntant la "manca de voluntat política" per revisar el servei. “Si hi ha voluntat, la deixalleria pot acabar recollint aquest fibrociment de particulars i fer el tractament de l'amiant”, va afegir.

La deixalleria municipal de Castellar

Juanma Peláez

També van qüestionar la pròrroga des de Junts, que es van abstenir. En aquest sentit, Lluís López va lamentar que no s'hagi avançat en la comissió política de seguiment -aprovada al ple- del procés contractual del servei, a les portes del final de la concessió. “En aquest compliment, anem contrarellotge. La proposta ens decep perquè suposa un any més d'espera mentre altres municipis actualitzen els seus serveis, arrisquen per complir amb el medi ambient i l'entorn".

La polèmica ha obert un debat per la gestió que només va aprovar Ara Toca amb el seu vot a favor i la mà estesa. En canvi, Marga Oncins, de la CUP, va coincidir en el desacord per “un model que ja ha esgotat el seu recorregut". El partit anticapitalista demana canvis estructurals i reitera que "la pròrroga respon a una manca de previsió”. El risc és que aquests materials nocius s'aboquin incontroladament als afores de la vila, generant problemes per a la salut.

Canalís va lamentar la “gesticulació” dels grups per censurar una decisió habitual en l'administració pública, esgotant els terminis permesos. “No estem fent res estrany”, defensa. El regidor espera “millores significatives” en el pròxim contracte i demana que en les trobades per abordar la qüestió s'imposi el “to propositiu”. Alhora, va recordar que la gestió del fibrociment no s'inclou en el plec ni en les condicions de la deixalleria, fet que contravindria la legislació vigent.