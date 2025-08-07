ARA A PORTADA

Castellar del Vallès

Consulta el programa de la Festa Major 2025 a Castellar en pdf

Figa Flawas o Suu, entre els caps de cartell de la celebració

  • El Correlokals, un dels plats forts de l'any organitzats per Vilabarrakes -
Publicat el 07 d’agost de 2025 a les 15:23

Castellar del Vallès escalfa motors per la seva Festa Major. La cita tindrà lloc del 12 al 15 de setembre i inclourà prop de cent activitats de caràcter cultural, musical i festiu. Entre les actuacions més destacades hi ha Figa Flawas, dissabte a les nou de la nit a l'Espai Tolrà. Abans, divendres, a dos quarts de deu de la nit a la plaça d'El Mirador, la cantant Suu presentarà el seu quart disc. 

El programa musical es completarà amb altres grups com Banda Neón, l’Orquestra Montgrins o La Dona del Sac, que oferirà l’espectacle familiar Iaia Cesca som totes, inspirat en la figura d’una veïna de Castellar. Una altra novetat serà La Festa Major by la UASA, amb sessions de DJ a càrrec de Javi Mula i Josep Duran. Com cada any, l'escenari de Vilabarrakes portarà diversos artistes com els Flashy Ice Cream, amb quatre nits frenètiques. El programa ja es pot consultar en pdf.

 

