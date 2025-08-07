ARA A PORTADA
-
Sabadell toca el cel: una avioneta amb el nom de la ciutat i un aeroclub "de referència internacional" Jan Cañadell Puigmartí
-
Una avioneta de l'aeroclub Barcelona-Sabadell participarà al festival aeri més gran de l'estat Redacció
-
Una coneguda empresa de lloguer de cotxes s'instal·la en ple Passeig de la Plaça Major de Sabadell Redacció
-
Sabadell prova per primera vegada en humans un nou fàrmac contra el càncer: "Si va bé, pot ser el primer de molts" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
El CE Sabadell perdona i acaba empatant a zero davant de l'Atlético Madrileño Marc Segarra Rodríguez
Consulta el programa de la Festa Major 2025 a Castellar en pdf
Figa Flawas o Suu, entre els caps de cartell de la celebració